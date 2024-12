福山雅治が、年末恒例のライブ<福山☆冬の大感謝祭 其の二十二 GUITAR HERO That's what I live for>をKアリーナ横浜にて26日よりスタートした。その中で、福山からデビュー35周年ドームライブ開催が発表された。2024年の福山は、春から秋にかけて約半年間にわたり行われた<WE’RE BROS. TOUR 2024 Flowers and Bees, Tears and Music.>や、10月に開催された長崎スタジアムシティのこけら落としフリーライブと、オーディエンスと共にライブで駆け抜けた1年だった。

現在開催されている年末恒例の<冬の大感謝祭>は2024年で22回目になるという。タイトルの<GUITAR HERO That's what I live for>と名付けられているように、福山の音楽表現の根源であるギターがフィーチャーされ、プレイにもアレンジにもいつも以上にギターへの想いが熱く深く表現されたライブとなっている。さらに、会場に隣接するKタワーにて、先の全国ツアーで福山自身が日本各地をLeicaで撮影した数千枚以上の写真の中から厳選された作品を展示した写真展<LICA LIVE LIFE 花とミツバチ、涙と音楽>も無料開催されている。そして大晦日には『第75回NHK紅白歌合戦』にて5年連続白組ラストとして出演が決定している。2024年の音楽活動を締めくくる。1990年のデビュー以来「ライブは生きてる証」との思いでオーディエンスとライブを作り上げてきた福山は、音楽デビュー35周年の節目に7年ぶりのドームライブを開催する。なお、12月18日には『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏@NIPPON BUDOKAN 2023』がリリースされ、『NHK紅白歌合戦』でも歌唱する「少年」YouTubeにて公開中だ。

<福山雅治 35th ANNIVERSARY DOME LIVE>

2025年

8月30日(土)、31日(日):京セラドーム大阪

9月14日(日)、15日(月・祝):ベルーナドーム(西武ドーム)

9月27日(土)、28日(日):みずほPayPayドーム福岡



◆チケット

全席指定¥12,500円(税込)



◆BROS.チケット最速先行受付

エントリー期間:2025年2月6日(木)開始(予定)

※詳細は後日案内

写真展<LICA LIVE LIFE 花とミツバチ、涙と音楽>

場所:Kタワー横浜2階エントランス

日程:2024年12月26日(木)・28日(土)・29日(日)・31日(火)

営業時間:OPEN 全日11:00〜/CLOSE 12月26日(木)22:00まで

12月28日(土)20:00まで

12月29日(日)19:00まで

12月31日(火)16:00まで

※入場無料

※LIVEチケットが無くても来場可能

※展示会場内の写真撮影は禁止

リリース情報

『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏@NIPPON BUDOKAN 2023』

Blu-ray / DVD

2024年12月18日(水)発売



[収録曲]未公開の5曲も収録した完全版(※追加収録楽曲)

1.少年

2.暗闇の中で飛べ

3.零 -ZERO-

4.甲子園 *

5.BEAUTIFUL DAY

6.18 〜eighteen〜

7.虹

8.巻き戻した夏

9.Squall

10.ひまわり

11.想望

12.Revolution//Evolution *

13.KISS して

14.HEAVEN

15.それがすべてさ *

16.妖

17.革命

18.明日の☆SHOW *

19.あの夏も 海も 空も

-ENCORE-

20.光

21.ヒトツボシ

22.クスノキ

-D.ENCORE-

23.Dear

-END ROLL-

24. 家族になろうよ

-BONUS TRACK-

道標(D.ENCORE ver.)*



※音声コンテンツ「福山雅治とエンジニアによるスペシャル対談」



[ファンクラブ限定BROS.盤]三方背ケース入り

価格:\9,350(税込)

Blu-ray 品番:PROJ-4906、DVD品番:PROJ-3905

※予定数に達したため、販売終了



[収録内容&特典]

・LIVE FILM映像本編+音声コンテンツ「福山雅治とエンジニアによるスペシャル対談」

・ライブ音源CD(2CD)

・フォトブック(32P)

・フォトカード1枚(BROS.盤 絵柄)

・フォトカード2枚(日本武道館にて開催された全国ツアー<WE’RE BROS.TOUR 2024>ファイナル公演のライブ写真絵柄)

・言霊ロゴ入りスーパーボール(7種ランダム封入)

※公演に合わせ開催された“夏の縁日”で大人気だったスーパーボールすくい。多数のリクエストにお応えし、縁日と同じ言霊ロゴ入りスーパーボールがランダムで封入

・カラーテープ(5種ランダム封入)

※以前も特典として大人気だった金テープが今回は5色に。公演名がプリントされたテープがランダムで封入

※スーパーボールとテープは巾着に入れてお届け

※オフィシャルファンクラブ「BROS.」「BROS.+(WORLD FAN CLUB)」「福山雅治モバイル(Fモバ)」会員のみ購入可能



[初回限定盤]三方背ケース入り

価格:\8,470(税込)

Blu-ray 品番:UUXH-9001、DVD品番:UUBH-9026



[収録内容&特典]

・LIVE FILM映像本編+音声コンテンツ「福山雅治とエンジニアによるスペシャル対談」

・ライブ音源CD(2CD)

・フォトブック(32P)

・フォトカード(初回限定盤 絵柄)



[通常盤]

価格:\6,050(税込)

Blu-ray 品番:UUXH-1010、DVD品番:UUBH-1043/4



[収録内容]

・LIVE FILM映像本編+音声コンテンツ「福山雅治とエンジニアによるスペシャル対談」

・フォトカード(通常盤)

