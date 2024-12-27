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¡¦1st stage¡§open16:30 / start17:30
¡¦2nd stage¡§open19:30 / start20:30
3·î20Æü(ÌÚ ½Ë)¡¡Ä¹ºê THE CLUB NAGASAKI
¡¦1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡§open15:00 / start16:00
¡¦2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡§open18:30 / start19:30
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¢£ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡ãUntitled Tour 2025¡ä
open17:00 / start18:00
3·î30Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦ÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
open17:00 / start18:00
4·î04Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
open18:00 / start19:00
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