¡Ú±Ç²èÂç¾Þ¡Û»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼10Ç¯¤Ö¤êºîÉÊ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¤Î£³´§¡¿¼õ¾Þ°ìÍ÷¤Þ¤È¤á
¡ãÂè37²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡¢ÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¶¨»¿¡Ë¡ä
Á´¹ñ1´Û¤«¤é380´ÛÄ¶¤Ë³ÈÂç¸ø³«¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬¡¢ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£27Æü¤ËÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¼õ¾Þ¼Ô¡¦ºîÉÊÈ¯É½ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê51¡Ë¡¢´ÆÆÄ¾Þ¤Î°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ3´§¤òÃ£À®¡£ºîÉÊ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¤Î3´§¤Ï¡¢Âè27²ó¤Ç¡Ö±Ê±ó¤Î0¡×¤¬ºîÉÊ¾Þ¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê44¡Ë¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢»³ºêµ®´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤Î´ÆÆÄ¾Þ¤Ç¼õ¾Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁðÅ«¸÷»Ò¤¬¡Ö¶å½½ºÐ¡£²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡×¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£91ºÐ¤Ç¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë¤ÎÂè8²ó¤Ç¡Ö¸á¸å¤Î°ä¸À¾õ¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¿ùÂ¼½Õ»Ò¤µ¤ó¤Î89ºÐ¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¿·¿Í¾Þ¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡×¤ÎÃæÀ¾´õ°¡ÎÉ¤¬¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯13ºÐ¤Ç¼õ¾Þ¡£1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë¤ÎÂè1²ó¤Ç¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·¯¤Ë¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¸åÆ£µ×Èþ»Ò¡¢98Ç¯¤ÎÂè11²ó¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿SPEED¡ÊÅçÂÞ´²»Ò¡Ë¡¢20Ç¯¤ÎÂè33²ó¤Ç¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿ÉþÉô¼ùºé¤Î14ºÐ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¢¦¼õ¾Þ°ìÍ÷
ºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ê°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ë
´ÆÆÄ¾Þ¡¡°ÂÅÄ½ß°ì¡Ê57¡á¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ë
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê51¡á¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ë
¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡ÁðÅ«¸÷»Ò¡Ê91¡á¡Ö¶å½½ºÐ¡£²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡×¡Ë
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡Æ£ÎµÌé¡Ê83¡á¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔºß¡×¡Ë
½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê23¡á¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡¢¡ÖÀµÂÎ¡×¡Ë
¿·¿Í¾Þ¡¡ÃæÀ¾´õ°¡ÎÉ¡Ê13¡á¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡×¡Ë
³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö´Ø¿´ÎÎ°è¡×¡Ê¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¶¡¼´ÆÆÄ¡Ë
ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¡¡¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡×¡ÊÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò´ÆÆÄ¡Ë
ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¡¡ã·Æ£½á¡Ê17¡á¡Ö¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡×¡ÖâÛ¤ÎÅ¾¹»À¸¡×¡Ö¼¼°æ¿µ¼¡¡¡ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡×¡Ö¡ÝÀ¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡×¡Ë
ÆÃÊÌ¾Þ¡¡À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó
¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¢¡Áª¹Í²ñ¡¡11·î23Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÛÃÏ¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄËÜ¼Ò¤Ç¼Â»Ü¡£Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤ÏºòÇ¯12·î¡Áº£Ç¯11·î¤Î¸ø³«ºîÉÊ¡£
¢§Áª¹Í°Ñ°÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢50²»½ç¡ËÀÐÈôÆÁ¼ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹µ¼Ô¡Ë°ËÆ£¤µ¤È¤ê¡Ê±Ç²è¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ë³Þ°æ¿®Êå¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¿ÀÅÄ¹È¡Ê¹Ö¼á»Õ¡Ë²ÏÆâÍø¹¾»Ò¡ÊÀÐ¸¶²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¶ð°æ¾°Ê¸¡Ê±Ç²è¡¥comÊÔ½¸Ä¹¡ËÉÊÅÄ±ÑÍº¡ÊÆü·ÐBPÁí¸¦µÒ°÷¸¦µæ°÷¡Ë»ûÏÆ¸¦¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë¶¶ËÜÎ¼¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®µ¼Ô¡ËÉþÉôÀëÇ·¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À©ºîÉôÄ¹¡ËÊ¡Åç¿ðÊæ¡Ê»²±¡µÄ°÷¡Ë
¢§Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¹Í°Ñ°÷¡¡Áê¸¶ºØ¡Ê±Ç²èÂç¾Þ»öÌ³¶É¡ËÂ¼¾åµ×Èþ»Ò¡ÊÀ¾ÆüËÜ¼Ì¿¿ÉôÄ¹¡ËÃæÅçÀµ¹¥¡ÊÅìµþËÜ¼ÒÊ¸²½¼Ò²ñÉô¼¡Ä¹¡ËÂ¼¾å¹¬¾¡ÊÆ±±Ç²èÃ´Åö¡Ë