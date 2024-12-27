¥Û¥¤ー¥ë4ËÜÅðÆñÈï³²¤Î½÷ÀYouTuber¡¢Èï³²Áí³Û¤òÊó¹ð¡Ö¤à¤«¤Ä¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2024Ç¯12·î27Æü¡¢YouTuber¤Î¤Ì¤Ì¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿°¦¼Ö¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ò¤É¤¤ËÜÅö¤Ë¡×¡È¥Û¥¤ー¥ë4ËÜ¡É¤¬ÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿°¦¼Ö
¡¡¤Ì¤Ì¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô16Ëü¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ì¤Ì¤Õ¤¡¤¯¤È¤êー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËµ¤é¡¢Àö¼Ö¡¦¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¡ÖNUNUFACTORY¡×¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë½÷ÀYouTuber¤À¡£
¡¡2024Ç¯11·î5Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¥»¥À¥ó¤Î¥Û¥¤ー¥ë¤¬4ËÜ¤¹¤Ù¤ÆÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¡¢¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ê¶âÁ¬Åª¤ÊÄË¼ê¤Ï¤µ¤Û¤ÉÉé¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¼ÖÎ¾¤Îº¸Â¦¤Î¤ß¥³¥ó¥¯¥êー¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¶¯°ú¤ËÈ´¤¼è¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÖÂÎ¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤Ï¿ÓÂç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î11Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥¤ー¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥«ー¥È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñー¡¢¥Ö¥ìー¥¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥ã¥Õ¥È¤Ê¤É½¤Íý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²Õ½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÄ¹´üÆþ±¡¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½¤ÍýÈñÍÑ¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç83Ëü4493±ß¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Ê¤Î¤ËÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡ÖÊÝ¸±¤ÎÅùµé¤â1Åùµé¥À¥¦¥ó¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ÆâÌõ¤Ï¥Ð¥ó¥Ñー¥«¥ÐーÅÉÁõºÑ¤ß¤¬5Ëü4800±ß¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥Û¥¤ー¥ë¤¬1ËÜ5Ëü2700±ß¡¢4ËÜ¤ÇÌó21Ëü±ß¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï1ËÜ3Ëü±ß¤Î¤â¤Î¤¬4ËÜ¤ÇÌó12Ëü±ß¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬4¡¢5·ïÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤à¤«¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÅðÆñÂÐºö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£º£¸å¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¹Ô¤¯Ëö¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë