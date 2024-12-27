¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¶½Ì£¤ò¡ª¡É¡¡ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥Ð¥Õ¥§¥¹¡×¡ÔÄ¹ºê¡Õ
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ø¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÇÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤äVR¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡£
Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥Ð¥Õ¥§¥¹¡×¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¿¨¤ì¡¢¶½Ì£¡¢´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Ä¹ºêÂç³Ø¡¦¾ðÊó¥Çー¥¿²Ê³ØÉô¤ÈÄ¹ºê»Ô¤¬¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤¬¥Öー¥¹¤òÀß¤±¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ä¥É¥íー¥ó¤Î±ó³ÖÁàºî¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤äVR¥²ー¥à¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊVR¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¡Ë
¡Ö¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤¤¡×
¡Ê¥²ー¥à(¥Þ¥¤¥¯¥é)¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¡Ë
¡Ö¹©É×¤·¤Æ¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤·¤¿½÷¤Î»Ò¡Ë
¡ÖÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£²È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤À¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹ºêÂç³Ø¾ðÊó¥Çー¥¿²Ê³ØÉô À¥¸Íºê ÅµÉ× ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÐ¤·¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Ä¹ºêÂç³Ø¤Ï¡¢º£¸å¤âÄê´üÅª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£