¡Ú¥¬¥½¥ê¥ó¹âÆ¡Û¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÀáÌó¡ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÈ¯¿Ê»þ¡×¡¡¹¹¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦EV¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÆ§¤ß¤«¤¿¡×¤Î¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª
»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤¬12·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÀÐÌýÀ½ÉÊ²Á³ÊÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï£±£¸£°¡¥£¶±ß/㍑¡¡Á°½µ¤Î175.8±ß¤ÈÈæ¤Ù4.8±ß/㍑¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¡Ê7½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥¬¥½¥ê¥ó¹âÆ¡Û¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÀáÌó¡ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÈ¯¿Ê»þ¡×¡¡¹¹¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦EV¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÆ§¤ß¤«¤¿¡×¤Î¹©É×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª
Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥³¥Ä¤òJAF¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÈ¯¿Ê»þ¡×
¼ÂºÝ¤ÎÁö¹ÔÃæ¤ÎÇ³ÎÁ¾ÃÈñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢È¯¿Ê»þ¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥´ー¡¦¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÂ¿¤¤»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´°Á´Ää»ß¤«¤é¤ÎÈ¯¿Ê»þ¤ËÇ³ÎÁ¤òÂ¿¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥à¥À¤ÎÂ¿¤¤±¿Å¾¡×¤È¤Ï¡©
¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢¡ÖÉÔÉ¬Í×¤ÊÇ³ÎÁ¾ÃÈñ¤ò¤¹¤ë±¿Å¾Áàºî¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¥à¥À¡ª¡Û
¡¦²ÃÂ®¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÜÉ¸Â®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¥ªー¥Ðー¥·¥åー¥È¡Ë¡£
¡¦Á°¤Î¼Ö¤È¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¡¢Î®¤ì¤ÎÂ®ÅÙ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¸ºÂ®¡¦²ÃÂ®¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÊÇÈ¾õ±¿Å¾¡Ë¡£
¡¦¤¹¤°Àè¤ÇÄä»ß¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²ÃÂ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Ê¤ë¡©¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡Ú¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö±¿Å¾Áàºî¤ÎÎ®¤ì¡Û
¤³¤¦¤·¤¿¥à¥À¤ò¤Ê¤¯¤¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È±¿Å¾¤¬¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£Áö¹Ô¥Ñ¥¿ー¥ó¤´¤È¤Î¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡ÚÈ¯¿Ê»þ¡Û È¯¿Ê¤Ï°ì¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ë¤ò½ù¡¹¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ª¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¢¥¯¥»¥ë¡Øe¥¹¥¿ー¥È¡Ù¡×¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯È¯¿Ê¡£
¡ÚÁö¹Ô»þ¡Û Àè¤Î¾õ¶·¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë°ìÄê¤ÇÁö¹Ô¡£
¢ªÀè¤ÎÃó¼Ö¼ÖÎ¾¤ä¹©»ö²Õ½ê¤Ê¤É¤ËÁá¤á¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê²Ã¸ºÂ®¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡£
¡Ú¸ºÂ®»þ¡Û Ää»ß°ÌÃÖ¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë¥¢¥¯¥»¥ëOFF¡£
¢ªÀè¤ÎÀÖ¿®¹æ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¤Ç¥Õ¥åー¥¨¥ë¥«¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¡£
¡ÚÄä¼Ö»þ¡Û ¿Í¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×¡£
¢ª°ìÄê»þ´ÖÄä¼Ö¤¹¤ë»þ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥Õ¤ò½¬´·¤Ë¡£
¢¨¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¦¥¤¥ó¥«ー¤Ê¤É¤ÎÅÅÁõÉÊ¤ÏºîÆ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¡×ÊýË¡¤È¤Ï¡©
¢£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡ÚÈ¯¿Ê»þ¡Û 30km/hÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÆ§¤ß¡¢ÅÅµ¤¥âー¥¿ー¤Ç²ÃÂ®¡£
¢ª¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁö¹Ô»þ¡Û ÌÜÉ¸Â®ÅÙ¤ËÃ£¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢°ìÅÙ¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤éÂ¤ò´°Á´¤Ë³°¤·¤Þ¤¹¡£
¢ªÅÅµ¤¥âー¥¿ー¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ºÂ®»þ¡Û Áá¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¤Ç²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤ò³èÍÑ¡£
¢ª¸ºÂ®»þ¤Ï¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄä¼Ö»þ¡Û ¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¡£
¢ªÄ¹¤¤»þ´ÖÄä¼Ö¤¹¤ë»þ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥Õ¤ò½¬´·¤Ë¡£
¢¨¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¦¥¤¥ó¥«ー¤Ê¤É¤ÎÅÅÁõÉÊ¤ÏºîÆ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖEV¤Î¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¢£EV¤Î¾ì¹ç
¡ÚÈ¯¿Ê»þ¡Û ¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï½ù¡¹¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ªµÞÈ¯¿Ê¤ÏÅÅÈñ°²½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¢¥¯¥»¥ë¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯È¯¿Ê¡£
¡ÚÁö¹Ô»þ¡Û ¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤·²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢ªEV¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Â®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤¬°¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ºÂ®»þ¡Û Áá¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¤Ç²óÀ¸¥Ö¥ìー¥¤ò³èÍÑ¡£
¢ª¸ºÂ®»þ¤Ï¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄä¼Ö»þ¡Û ¼Ö¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¡£
¢ªÄ¹¤¤»þ´ÖÄä¼Ö¤¹¤ë»þ¤ÏEV¥·¥¹¥Æ¥à¥ª¥Õ¤ò½¬´·¤Ë¡£
¢¨¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¦¥¤¥ó¥«ー¤Ê¤É¤ÎÅÅÁõÉÊ¤ÏºîÆ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£