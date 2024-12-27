¡Ö±©ÌÓÉÛÃÄ¡×¤Î²¼¤ËÌÓÉÛ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¡©´¨¤µ¤òËÉ¤°Àµ¤·¤¤ÉÛÃÄ¤Î¤«¤±Êý
·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¯¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤±©ÌÓÉÛÃÄ¡£Åß¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤Î¸ú²Ì¤¬½½Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡©¡¡°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÊýË¡¡¢±©ÌÓÉÛÃÄ¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï·ÊÞ¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¾¼ÏÂÀ¾Àî¤Î²Ï¸¶ÎËÂÀ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§ÌÓÉÛ¤Ï±©ÌÓÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡ª
¡Ö±©ÌÓ¤ÏÂÎ²¹¤òÊÝ²¹¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç»È¤¦¤ÈÊÝ²¹¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÓÉÛ¤Ï±©ÌÓÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±©ÌÓ¤è¤êÇ®¤¬Æ¨¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÓÉÛ¤Ç¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¡Ê²Ï¸¶¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÌÓÉÛ¤Ï¤«¤±ÉÛÃÄ¤Î²¼¤Ë¤Ï¤µ¤à¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢±©ÌÓÉÛÃÄ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¡¢ÌÊ¤ï¤¿¤ÎÉÛÃÄ¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢Åß¾ì¤Ë¤Ï¾¯¤·´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÌÊ¤ï¤¿ÉÛÃÄ¤Î²¼¤ËÌÓÉÛ¤ò°ìËç¤Ï¤µ¤à¤³¤È¤ÇÃÈ¤«¤µ¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·±©ÌÓÉÛÃÄ¤ÏÂÎ²¹¤ÎÇ®¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤ÇÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ²¹¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÛ¼¾È¯Ç®Á¡°Ý¤Ê¤Éµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç»È¤¦¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»È¤¤¤ÎÌÓÉÛ¤Îµ¡Ç½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
2¡§±©ÌÓÉÛÃÄ¤ÈÂÎ¤Î´Ö¤Ë¤¹¤´Ö¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤
¡Ö±©ÌÓÉÛÃÄ¤È¿ÈÂÎ¤Î´Ö¤Ë¤¹¤´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢³°µ¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ú²Ì¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥ì¡¼¥×À¡ÊÈ©±è¤¤¡Ë¤Î¤è¤¤±©ÌÓÉÛÃÄ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³°µ¤¤òÆþ¤ê¤³¤ß¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±©ÌÓÉÛÃÄ¤ÎÂ¦À¸ÃÏ¤È¥«¥Ð¡¼¤ÎÁÇºà¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤´Ö¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÁÇºà¤Î¥«¥Ð¡¼¤ÎÁª¤ÓÊý¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢¤¹¤´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ´¨¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Éß¤ÉÛÃÄ¡Ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡Ë¤Î¾å¤ËÉß¤¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¤òÉß¤¯¤È¤è¤êÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
3¡§±©ÌÓÉÛÃÄ¤Î¥«¥Ð¡¼¤ÏÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³°¤µ¤Ê¤¤
¡Ö±©ÌÓÉÛÃÄ¤ÎÂ¦À¸ÃÏ¡Ê¤¬¤ï¤¤¸¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¿È¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÛÃÏ¤Ï¡¢±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²ÈÄí¤Ç¤ÎÀöÂõ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤·¤Æ»È¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±©ÌÓÉÛÃÄ¤òÄ¹¤â¤Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
±©ÌÓÉÛÃÄ¤Ë¾å²¼2ËçÊ¬¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÊÝ²¹À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
±©ÌÓÉÛÃÄ¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÊýË¡3¤Ä
±©ÌÓÉÛÃÄ¤Ï¤Û¤«¤ÎÉß¤ÉÛÃÄ¤È°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÊýË¡¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÊýË¡¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÉÛÃÄ¤¿¤¿¤¤Ç¶¯¤¯Ã¡¤¯
¡ÖÉÛÃÄ¤ò´³¤¹ºÝ¡¢ÉÛÃÄ¤¿¤¿¤¤Ê¤É¤Ç²»¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÃ¡¤¯¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Â¦À¸ÃÏ¤äÃæ¤Î±©ÌÓ¤ò½ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤Î¥Û¥³¥ê¤ò¤Ï¤é¤¦¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¹Ô¤¨¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡üÄ¹»þ´Ö¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ËÅö¤Æ¤ë
¡Ö±©ÌÓÉÛÃÄ¤ÏÌÊ¤ä¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¡¢»ç³°Àþ¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÎô²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ë¤È¤É¤á¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÎô²½ÂÐºö¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ò³Ý¤±¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¡ü°µ½ÌÂÞ¤Ç°µ½Ì¤¹¤ë
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ±©ÌÓÉÛÃÄ¤ò¤·¤Þ¤¦ºÝ¤Ë¡¢°µ½ÌÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°µ½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç±©ÌÓÉÛÃÄ¤ÎÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¥À¥¦¥ó¤ä¥Õ¥§¥¶¡¼¤ÎÁ¡°Ý¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÍè¤ÎÊÝ²¹ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¶õµ¤¤òÈ´¤¤Ê¤¬¤é¤¿¤¿¤ß¡¢¸Å¥·¡¼¥Ä¤Ë¤¯¤ë¤ó¤À¤ê¡¢ÄÌµ¤À¤Î¤¤¤¤±©ÌÓÉÛÃÄÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌµ¤À¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Î¤³¤äÉÛÃÄ¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤«¤ÎÉÛÃÄ¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Þ¤¦ºÝ¤Ï¡¢±©ÌÓÉÛÃÄ¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢±©ÌÓÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤Î¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×
±©ÌÓÉÛÃÄ¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤âÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ç¹Ô¤¤¡¢Ä¹¤â¤Á¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£