¡ÖËÍ¤Ï¾¡¤Ä°Ê³°¤ËÆ»¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡À¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤¿¿ÆÍ§ÂÐ·è¡¢Èæ²ÅÂç¸ã¤È¤Î½éVÀï¤ËWBA²¦¼Ô¡¦Äé¤¬·è°Õ
Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÄë·ý¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢2·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦Àï¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥à²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬Æ±µé7°Ì¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤È½éËÉ±ÒÀï¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç¤â2020Ç¯10·î¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤Î·èÃå¥Þ¥Ã¥Á¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¶½¹Ô¤ÏAmazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï29ºÐ¤ÎÄé¤¬12¾¡¡Ê8KO¡Ë2Ê¬¤±¡¢29ºÐ¤ÎÈæ²Å¤¬21¾¡¡Ê19KO¡Ë3ÇÔ1Ê¬¤±¡£
¡¡³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ§¤È²¥¤ê¹ç¤¦¡£Èæ²Å¤Ï9·î¤ËWBO²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¤ËÄ©Àï¤·¡¢È½ÄêÉé¤±¡£10·î¤ËÄé¤¬°æ¾åÂó¿¿¤«¤é²¦ºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë2¿Í¤Ï¿©»ö¤Ø¡£¡Ö¼¤á¤ë¡×¡£Äé¤ÏÈæ²Å¤Ë°úÂà¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÅ¾¡£ÂÐÀï¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È½éËÉ±ÒÀï¤ÏWBA¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°Åª¤ËÆá¿ÜÀî¡ÊÅ·¿´¡ËÁª¼ê¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Èæ²Å¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£¼¤á¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤¢Íè¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£ÊÑ¤ÊÁê¼ê¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤Ç¤¤ëÁê¼ê¡£¡ØÃ¯¤À¡¢¥³¥¤¥Ä¡©¡Ù¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»×¤¦Áê¼ê¤À¤È¡¢¤Þ¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â°ã¤¦¡£ËÍ¤ÈÈæ²Å¤ÏÀ¨¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥«¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡Èæ²Å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô»þÂå¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15ÀïÏ¢Â³KO¾¡Íø¤ÎÆüËÜµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£Äé¤Ï·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀËÍ¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÂç¸ã¤¬À¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¡£¥×¥í¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¡£º£²ó¡¢À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤ÏÍ§¤À¤Á¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¡£ºÇ¶á¤ÎÈæ²ÅÂç¸ã¤Î°õ¾Ý¤ÏÄ¶¹¶·âÅª¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£¥Õ¥é¥¤µé»þÂå¤È¤Ï°ã¤¦Àï¤¤Êý¡£¥Ñ¥ï¡¼¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤ÆÏ·àÖ¤µ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¡£Â¤â»È¤¦¤·¡¢¥¸¥ã¥Ö¤¬¾å¼ê¤¤¡×
¡¡2¿Í¤Ï20Ç¯10·î¤ËÂÐÀï¤·¡¢ºÎÅÀ¤ÏÈæ²Å¤Î1-0¡Ê96-94¡¢95-95¡¢95-95¡Ë¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£Äé¤Ï¡Ö4Ç¯Á°¤ÏÊÌÊª¡£¸ß¤¤¤ËÎ©¤Á¾ì¤â°ã¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ËÍ§¤À¤Á¤È¤ÎÀ¤³¦Àï¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡£º£²ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬ÅöÆü¥ê¥ó¥°¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È´°Á´·èÃå¤òÁÀ¤¦¡£
ÃæÃ«½á¿Í¤È¤ÎÅý°ìÀï¤ò»ëÌî¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¡×
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÂ¾3¤Ä¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤ÏWBC¤ËÃæÃ«½á¿Í¡¢IBF¤ËÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡¢WBO¤ËÉðµïÍ³¼ù¤¬½¢¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÆÈÀêÃæ¡£º£¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃ«¤¬Æ±µé6°Ì¥À¥Ó¥É¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÃÅ¾å¤ÇÎÙ¤ê¤ËºÂ¤Ã¤¿Äé¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎWBC¥Ù¥ë¥È¤ò²£ÌÜ¤Ë¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ÏÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÅÇÏª¡£¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö25Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤¨¤¨¡Ä¡Ä¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡ÄÃæÃ«·¯¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤Ê¡¢¤¦¤ó¡£Â¾¤Î¿Í¤¬Äé¤È¸«¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ØÃæÃ«·¯¤¬¾¡¤Ä¡Ù¤ÈÁ´°÷¤¬¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢WBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ6ÀïÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±µé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤ÇÁ°WBOÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯½©º¢¤ËÀ¤³¦Ä©Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Äé¤È¤ÎÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡WBA²¦¼Ô¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¾¡¤Ä°Ê³°¤ËÆ»¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë