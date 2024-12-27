»ÜÀß¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ø¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î·»ËåÇ¡Ù¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿·ë²Ì¡Ä6¥ö·î¸å¤Î¡ØÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¡Ù¤ËÎÞ¤¬¤Ç¤ë¤È5ËüºÆÀ¸¡Ö2É¤°ì½ï¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¦¤ë¤¦¤ë¤¤¿¡×
¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î·»ÄïÇ¤ò·Þ¤¨¤Æ6¥ö·î´Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤¬YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï5Ëü8000²ó¤òÄ¶¤¨¡Ö²Ä°¦¤¤·»Äï¤µ¤ó¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯¸µµ¤¤Ë¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤·¤¢¤ï¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸îÇ»ÜÀß¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÈ¾Ç¯Á°¡¢ÊÝ¸îÇ»ÜÀß¤Ç2É¤¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î·»ÄïÇ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»ÄïÇ¤ÏÀ¸¸å2¥ö·îÈ¾¤Û¤É¤Ç¡¢Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Î¸½¾ì¤«¤éÊÝ¸î¤µ¤ì»ÜÀß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸îÇ»ÜÀß¤«¤é¤Îµ¢¤êºÝ¤Ë»ÒÇ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¤¡¢±ï¤ò´¶¤¸¤ÆÎ¤¿Æ¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍâÆü¡¢¾ùÅÏ·èÄê¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¤Æ·»ÄïÇ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸îÇ»ÜÀß¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿·»ÄïÇ
Í·¤ÓÀ¹¤ê¤Î·»ÄïÇ
»ÒÇ¤¿¤Á¤Ï¤ª·Þ¤¨1ÆüÌÜ¤«¤é¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ó¡¢Ìë¤Ë¤Ï¥É¥¿¥Ð¥¿¤È±¿Æ°²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£½éÆü¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÆ°¤¡¢ÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»ÒÇ¤¿¤Á¡£ÎÂ¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï´Î¤òÎä¤ä¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª·Þ¤¨1ÆüÌÜ¤Î»ÒÇ
±¿Æ°²ñ¡ª
Í·¤ÓÈè¤ì¤Æ¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿
³¬ÃÊ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ÒÇ¤¿¤Á
ÎÂ¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª
¤½¤ó¤Ê»ÒÇ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤«¤éÌ¾Á°¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÐÀ±Ãµºº¼Ö¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢¹¥´ñ¿´¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥¥å¥ê¥ª¥·¥Æ¥£¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯²ÐÀ±Ãµºº¼Ö¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥Ñー¥µ¥ô¥£¥¢¥é¥ó¥¹¡×¤«¤é¡Ö¤¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Ïー¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤å¤¦¤Á¤ã¤ó
¤Ïー¤Á¤ã¤ó
ÃçÎÉ¤¯À®Ä¹
ÇÉ÷¼Ù¡¢µîÀª¼ê½Ñ¡¢·ëËì±ê¡¢Ç¥«¥Ó¤Ê¤ÉÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¤Ïー¤Á¤ã¤ó¡£¤ª¤¦¤Á¤ËÍè¤ÆÈ¾Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢ÂÎ¤ÏÂç¿Í¤ÎÇ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º·»ÄïÃç¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿
6¥ö·î¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ïー¤Á¤ã¤ó
Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¼çÍÍ¤È¡¢¤Ïー¤Á¤ã¤ó¤¤åー¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÀ®Ä¹µÏ¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ç¤µ¤ó¤È2É¤¤Î¤Ë¤ã¤ó¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇò¹õ¤Í¤³¤Í¤³ - ÊÝ¸îÇ·»Äï¤ÎÆü¾ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¤Ïー¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÇò¹õ¤Í¤³¤Í¤³ - ÊÝ¸îÇ·»Äï¤ÎÆü¾ï¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£