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Mantle oxidation by sulfur drives the formation of giant gold deposits in subduction zones | PNAS
Study identifies how gold reaches Earth¡Çs surface | University of Michigan News
https://news.umich.edu/study-identifies-how-gold-reaches-earths-surface/
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