¤Î¤ó¡¢½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖåºÎï¡×¡Ö½÷¿À¡×¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤«¤È¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤ó¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¶¤ï¤Ä¤¯ÈþËÆ¡¡Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Î¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø»ä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤ê²á¤®¤Æ¡¢Ýµ¡¹¤·¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¿á¤Èô¤Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤ÆÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Î¤ó¤¬Èù¾Ð¤à»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö½÷¿À¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤À¡¼¡×¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤«¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Í®ÌÚËã»Ò¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿Ê¸ÃÅ²¼Ñî¾å¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÉÔ¶ø¤Ê¿·¿Íºî²È¡¦ÃæÅç²ÃÂå»Ò¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Âç¸æ½êºî²È¡¦Åì½½¾ò½¡Åµ¡ÊÂìÆ£¸°ì¡Ë¤Î¹óÉ¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¸¹ë¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ö»³¤Î¾å¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¼«Ê¢¤Ç½ÉÇñ¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌ´¸«¤ë²ÃÂå»Ò¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤ÇÂç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦±óÆ£Æ»Íº¡ÊÅÄÃæ·½¡Ë¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢¸Ê¤Î¼ÂÎÏ¤È´ñÁÛÅ·³°¤ÊºîÀï¤Ç¡¢¸¢°Ò¤È¤·¤¬¤é¤ß¤À¤é¤±¤ÎÊ¸³Ø³¦¤ò¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Î¤ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷non_kamo_ne¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤ó¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¶¤ï¤Ä¤¯ÈþËÆ¡¡Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Î¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø»ä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤ê²á¤®¤Æ¡¢Ýµ¡¹¤·¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¿á¤Èô¤Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤ÆÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Î¤ó¤¬Èù¾Ð¤à»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö½÷¿À¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤À¡¼¡×¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤«¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Î¤ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷non_kamo_ne¡Ë