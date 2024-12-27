Ç¯¤ÎÀ¥¤Î½©ÅÄ¤Ç»àË´»ö¸ÎÁê¼¡¤°¡¡ÂçÀç»Ô¤Ç¥Ð¥ó¤ÈÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¡½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¸å¤ËÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë
µ¼Ô¡Ö»ö¸Î¤«¤é3»þ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¹ñÆ»¤Ï½ÂÂÚ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Êý¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤¤¤Þ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÀç»Ô¶¨ÏÂÁ¥Âô¤Î¹ñÆ»13¹æ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È27Æü¸á¸å1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¸åÂ³¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥Ð¥ó¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¥Ð¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¶´¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ²ßÊª¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀçËÌ»Ô¤Î60ÂåÃËÀ¤Ç½©ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ö¸Î¤«¤é¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½¾ìÉÕ¶á¤Î¹ñÆ»13¹æ¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½©ÅÄ»Ô»³²¦Î×³¤Ä®¤Î¹ñÆ»13¹æ¤Ç¤Ï26Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢ÂçÀç»ÔÊý¸þ¤Øº¸¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬±¦¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¸å¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ»ÔµíÅçÀ¾¤Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷¡¦ß·¸ýÍÛ±Ù¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ»Ô¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÎ×³¤½½»úÏ©¤«¤éÆî¤Ë¤ª¤è¤½100¥áー¥È¥ë¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¤Î¤Û¤ÜÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£