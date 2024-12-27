¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤¨È´¤­DF¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

¡ØEl Nacional¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÍè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë26ºÐ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¸½ºß26ºÐ¤Î¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¡£2016Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Åö»þ18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»332»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢19¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤±¦Â­¤òÉð´ï¤Ë18-19¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤­¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤À¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤ÇËþÎ»¤Ë¡£Íè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÆ±Áª¼ê¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¤½¤Î·×²è¤ò²£¼è¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎSD¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥³»á¤Ï¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤È¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸½ºß½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÀ¸¤¨È´¤­¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»332»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤­¤¿¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÍè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£