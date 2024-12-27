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Redefining the right-back role, Trent Alexander-Arnold style @TrentAA | @LFC pic.twitter.com/RyTlYYs2Xn— Premier League (@premierleague) December 26, 2024