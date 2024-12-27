Ê¡»³²í¼£¡¢¥Ç¥Ó¥åー35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥Éー¥à¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡ÍèÇ¯8·î¤è¤ê3ÅÔ»Ô6¸ø±é¤ò¤á¤°¤ë
¡¡Ê¡»³²í¼£¤¬¡¢2025Ç¯8·î¤è¤ê¥Ç¥Ó¥åー35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥Éー¥à¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤æ¤º¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¡¢Ê¡»³²í¼£¤Ï22²óÌÜ¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Perfume¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ä¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤È²á¤´¤¹Âç³¢Æü¥é¥¤¥Ö¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢12·î26Æü¤è¤êK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØÊ¡»³¡ùÅß¤ÎÂç´¶¼Õº× Â¶¤ÎÆó½½Æó GUITAR HERO That's what I live for¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥Éー¥à¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢8·î30Æü¡¢31Æü¤Ëµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¡¢9·î14Æü¡¢15Æü¤Ë¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¡ÊÀ¾Éð¥Éー¥à¡Ë¡¢9·î27Æü¡¢28Æü¤Ë¤ß¤º¤Û PayPay¥Éー¥àÊ¡²¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö BROS.¤Ë¤Æ2025Ç¯2·î6Æü¤è¤êºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤òÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë