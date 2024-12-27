¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤¬»Å»ö Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤À¡×¿´¤Ë»Ä¤ë¡Ø¥ª¥µ¥à¥¤¥º¥à¡Ù¥¹¥º¥ÎëÌÚ½¤ÁêÃÌÌò»àµî¡¡ÃÏ¸µ¤äÀ¯ºâ³¦¤«¤éÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼
ë¾Êó¤Ç¤¹¡£ÉÍ¾¾»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¡Ö¥¹¥º¥¡×¤Ç¼ÒÄ¹¤ä²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚ½¤ÁêÃÌÌò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£94ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£À¯ºâ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤«¤é¤âÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤¬»Å»ö Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤À¡×¿´¤Ë»Ä¤ë¡Ø¥ª¥µ¥à¥¤¥º¥à¡Ù¥¹¥º¥ÎëÌÚ½¤ÁêÃÌÌò»àµî ÃÏ¸µ¤äÀ¯ºâ³¦¤«¤éÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼
¥¹¥º¥¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚÁêÃÌÌò¤Ï12·î25Æü¸á¸å3»þ53Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»à°ø¤Ï°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡ã³¹¤Î¿Í¡ä¡Ö¤¨¡¢ËÜÅö¡©¡× ¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÉÍ¾¾¤Î¤³¤È¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡ã³¹¤Î¿Í¡ä¡ÖÀÎ¥¹¥º¥¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¼Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Ä¹¤¤´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤È¡×
ÎëÌÚ½¤ÁêÃÌÌò¤Ï´ôÉì¸©²¼Ï¤»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ±ûÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Î°¦ÃÎ¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¤·¤¿¸å¡¢¥¹¥º¥¤Î2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤ÎÌ¼Ì»¤È¤Ê¤ê¡¢1958Ç¯¤ËÎëÌÚ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¡á¸½ºß¤Î¥¹¥º¥¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÎëÌÚ½¤¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡ä¡Ö³§¤µ¤óÊý¤¬³Ø¹»¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¿¦¤Ë½¢¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê»ä¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾ïÌ³¤äÀìÌ³¤Ê¤É¼èÄùÌò¤òÎòÇ¤¤·¡¢1978Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¾è¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¼«Æ°¼Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¡¢¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤ä¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°Å¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏÈÎÇä¥·¥§¥¢¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëÁÃ¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2015Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¿¦¤òÄ¹ÃË¤Î½Ó¹¨»á¤Ë¾ù¤Ã¤¿¸å¤Ï²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¼«¤é¤ò¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î¤ª¤ä¤¸¡×¤È¾Î¤·¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ð±Ä¤Î¥È¥Ã¥×¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÎëÌÚÁêÃÌÌò¤Ï¡Ö½¤Àá¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤«¤Ä¤¹¤ë¤É¤¤È¯¸À¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤¬¹ÔÀ¯¶èºÆÊÔÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤Ïー
¡ãÎëÌÚ½¤²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡ä¡Ö¸øÌó¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¡£Å½¤ë¹ÑÌô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
»þ¤ÎÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¹¤ë¤É¤¯°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£
¡ãÎëÌÚ½¤²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡ä¡Ê¿ûÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°ÆÈÝ·è¤Ë¡Ë ¡Ö¥á¥É¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤À¤È¡£µïºÂ¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¤Í¡× ¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂà¤¯¤«¤é¤Í¡×
ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤äÀî¾¡Ê¿ÂÀÁ°ÃÎ»ö¤òÄ¹¤é¤¯»Ù±ç¤·¡¢Áªµó¤ÎÅÙ¤ËÎëÌÚÁêÃÌÌò¤Î»Ù±çÀè¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢12·î27Æü¸á¸å¤ËÎëÌÚ½Ó¹¨¼ÒÄ¹¤«¤éÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ãÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¡ä¡ÖÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÉã¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëº£¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÁÓ¼º´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¸½Ìò¤ò´Ó¤¤¤¿Êý¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªµÙ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡ãÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë ¸æ¼¼·ò°ìÏº²ñÄ¹¡ä¡Ö¥ª¥µ¥à¥¤¥º¥à¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶»¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤´²¸ÊÖ¤·¤òÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë"µð¿Í"¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
2021Ç¯¤ËÁêÃÌÌò¤Ë½¢¤¡¢·Ð±Ä¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬À¸¤¤¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎËÅÄ¾ÏÃË¼èÄùÌò²ñÄ¹¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ½¤ÁêÃÌÌò¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡ØÃæ¾®´ë¶È¤Î¤ª¤ä¤¸¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤«¤é¸«¤ì¤ÐÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¹ñÌ±¼Ö¤Þ¤Ç°é¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿¡ØÆ´¤ì¤Î¤ª¤ä¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¯¥ë¥ÞÊ¸²½¤òÉ¬»à¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³Ð¸ç¡£¸·¤·¤¤¶¥Áè¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀäÂÐ¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«½¤¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ´¤ì¤Î¤ª¤ä¤¸¤µ¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÎëÌÚ½¤ÁêÃÌÌò¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÎëÌÚ½¤²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡ä¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤¬»Å»ö¡£¿Í´Ö¡¢»Å»ö¤òÊü´þ¤·¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤À¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ð¥¤¥Ð¥¤¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×
¥¹¥º¥¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤êÁòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸åÆü¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
Êè,
°ÖÎîº×,
¥Í¥¸,
²ð¸î,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÇÛÀþ,
À¸²Ö