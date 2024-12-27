£Î£Á£Ô£Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¶¯²½¤Ø¡¢¥Ð¥ë¥È³¤¥±¡¼¥Ö¥ëÂ»½ý¡¡¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ï³¤·³ÇÉ¸¯
¡Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡¡£²£·Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë¤Ï£²£·Æü¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ò·ë¤Ö¥Ð¥ë¥È³¤¤Î³¤ÄìÅÅÎÏ¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬Â»½ý¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥ë¥È³¤¤Ç¤Î·³»ö¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²ÃÌÁ¹ñ¤Î¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ï·ÙÈ÷¤Ø³¤·³¤Ë¤è¤ëºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ò·ë¤Ö³¤ÄìÅÅÎÏ¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤¬£²£µÆü¤ËÂ»½ý¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÅö¶É¤Ï£²£¶Æü¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¥í¥·¥¢»ºÀÐÌý¤òÀÑºÜ¤·¤¿Á¥Çõ¤ò¥Ð¥ë¥È³¤¤ÇÙ½Êá¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥¥¥ÖÂçÅýÎÎ¤Ï£²£·Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢£Î£Á£Ô£Ï ¤Î»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¡££Î£Á£Ô£Ï ¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥È³¤¤Ë¤ª¤±¤ë·³»öÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È¾¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤äÁ¥Çõ¤Ç¤Î´Æ»ë¤ò¶¯²½¤·¡¢³¤·³¤äÂ¾¹ñ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï£²£·Æü¡¢Á¥ÇõÙ½Êá¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥ë¥È³¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÂ»½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Ï¤Î¥Ä¥¡¥¯¥Ê³°Áê¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È·ë¤Ö¥Ð¥ë¥È³¤³¤ÄìÅÅÎÏ¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ö£Å£ó£ô£ì£é£î£ë£²¡×¤¬Â»½ý¤·ÅÅÎÏ¶¡µë¤¬Ää»ß¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºßÍ£°ì²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Å£ó£ô£ì£é£î£ë£±¡×¤ÎËÉ¸î¤Ë³¤·³¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î³¤°è¤Î½ÅÍ×¤Ê³¤Äì¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¶¼°Ò¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ð¥ë¥È³¤¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï°Ê¹ß¡¢ÅÅÎÏ¡¦ÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÂ»½ý¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ä¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ê¤É±è´ß¹ñ¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£