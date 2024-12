Mrs. GREEN APPLEが、12月27日に発売した『The White Lounge㏌CINEMA』Blu-ray / DVDの特典映像である「Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”」のティザー映像を公開した。『The White Lounge㏌CINEMA』は、日本国内で9月13日に公開すると初週末興行収入1位を獲得し、本年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となった映画だ。リハーサルからツアーファイナルまで密着したドキュメンタリーと撮り下ろしインタビューから構成される約90分に及ぶその映像には、 “音楽劇”として昇華されたライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>がいかにして構築されていったのか、またその過酷な道程が記されている。

Blu-ray / DVD『The White Lounge㏌CINEMA』には、映画本編のほか上述の「Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”」、初日公開記念舞台挨拶と大ヒット御礼舞台挨拶の模様、さらに特報映像、予告映像を特典映像として完全収録する。また初回限定BOXには、LPサイズ スクエアフォトブック、TV 型フォトフレーム&フォトカードセット、さらに楽曲からインスパイアされたミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”、ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”、カップ & ソーサー inspired by “Coffee”、ピンズ & 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”といった豪華グッズが付属する。

Blu-ray / DVD 『The White Lounge in CINEMA』

2024年12月27日(金)発売

Special Site:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/twlincinema/

予約:https://lnk.to/TWLinCinema



初回限定BOX(Blu-ray + GOODS)

UPXH-29069 \14,300(tax in)



初回限定BOX(2DVD + GOODS)

UPBH-29101 \13,750(tax in)

▲初回限定BOXジャケット画像 ▲初回限定BOXジャケット画像

´共通仕様

GOODS

・ミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”

・ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”

・カップ & ソーサー inspired by “Coffee”

・ピンズ & 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”

*LPサイズ スクエアフォトブック(44P)

*TV 型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)

※´△魍亮造貌手したい場合には10月21日(月)までの予約を推奨



通常盤(Blu-ray)

UPXH-20142 \6,380(tax in)



通常盤(2DVD)

UPBH-20328/9 \5,830(tax in)

▲通常盤ジャケット画像 ▲通常盤ジャケット画像

[収録内容]

2023年12月から2024年3月まで行われたライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>。本格的な音楽劇としての表現方法が取り入れられ、全演奏曲が新たにアレンジし直された。ライブだけでなく新たに撮影したシーンも加え、映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』として公開すると、興行収入17億円を突破(2024年10月17日現在)する大ヒットを記録した作品を遂に映像商品化。また、ここでしか見ることのできないライブのドキュメンタリー、撮り下ろしインタビューのほか、初日公開記念舞台挨拶、大ヒット御礼舞台挨拶、特報映像、予告映像などを完全収録。



Opening

#1 マスカレイド

The White Lounge

#2 水と影

Folktale

#3 手紙(過去との会話)

君を知らない

ダンスホール

#4 反射

ツキマシテハ

#5 愛という種

Coffee

ニュー・マイ・ノーマル

PARTY

#6 青さのカケラ

Interlude

春愁

Just a Friend

Attitude

#7 虚構と虚無

Interlude

Feeling

Interlude

ケセラセラ

Soranji

#8 僕の⼀部

The White Lounge -reprise-

#9 終わりの始まり

フロリジナル



[特典映像]

Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”

初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶

特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒



[チェーン別オリジナル特典]

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)

・Amazon.co.jp:トートバッグ(ロゴ使用)

・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く):コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)

・セブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ使用)

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):オリジナルトランプ(ライブ写真使用)

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:ポストカード(2025年カレンダー仕様))(ライブ写真使用)

・楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)

・応援店:オリジナルステッカー(ライブ写真使用)

2024年12月27日(金)発売Special Site:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/twlincinema/予約:https://lnk.to/TWLinCinema初回限定BOX(Blu-ray + GOODS)UPXH-29069 \14,300(tax in)初回限定BOX(2DVD + GOODS)UPBH-29101 \13,750(tax in)´共通仕様GOODS・ミニショルダーバッグ inspired by “The White Lounge”・ハットキーホルダー inspired by “The White Lounge”・カップ & ソーサー inspired by “Coffee”・ピンズ & 宝石箱 inspired by “ニュー・マイ・ノーマル”*LPサイズ スクエアフォトブック(44P)*TV 型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)※´△魍亮造貌手したい場合には10月21日(月)までの予約を推奨通常盤(Blu-ray)UPXH-20142 \6,380(tax in)通常盤(2DVD)UPBH-20328/9 \5,830(tax in)[収録内容]2023年12月から2024年3月まで行われたライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>。本格的な音楽劇としての表現方法が取り入れられ、全演奏曲が新たにアレンジし直された。ライブだけでなく新たに撮影したシーンも加え、映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』として公開すると、興行収入17億円を突破(2024年10月17日現在)する大ヒットを記録した作品を遂に映像商品化。また、ここでしか見ることのできないライブのドキュメンタリー、撮り下ろしインタビューのほか、初日公開記念舞台挨拶、大ヒット御礼舞台挨拶、特報映像、予告映像などを完全収録。Opening#1 マスカレイドThe White Lounge#2 水と影Folktale#3 手紙(過去との会話)君を知らないダンスホール#4 反射ツキマシテハ#5 愛という種Coffeeニュー・マイ・ノーマルPARTY#6 青さのカケラInterlude春愁Just a FriendAttitude#7 虚構と虚無InterludeFeelingInterludeケセラセラSoranji#8 僕の⼀部The White Lounge -reprise-#9 終わりの始まりフロリジナル[特典映像]Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒[チェーン別オリジナル特典]・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)・Amazon.co.jp:トートバッグ(ロゴ使用)・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く):コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)・セブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ使用)・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):オリジナルトランプ(ライブ写真使用)・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:ポストカード(2025年カレンダー仕様))(ライブ写真使用)・楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)・応援店:オリジナルステッカー(ライブ写真使用)

配信情報

『The White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack -』

2024年9月23日(月)配信

https://lnk.to/mga_TWLiC



1. The White Lounge

2. Folktale(The White Lounge Version)

3. 君を知らない(The White Lounge Version)

4. ダンスホール(The White Lounge Version)

5. ツキマシテハ(The White Lounge Version)

6. Coffee(The White Lounge Version)

7. ニュー・マイ・ノーマル(The White Lounge Version)

8. PARTY(The White Lounge Version)

9. 春愁(The White Lounge Version)

10. Just a Friend(The White Lounge Version)

11. Attitude(The White Lounge Version)

12. Feeling(The White Lounge Version)

13. ケセラセラ(The White Lounge Version)

14. Soranji(The White Lounge Version)

15. The White Lounge -reprise-

16. フロリジナル(The White Lounge Version)

『The White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack -』2024年9月23日(月)配信https://lnk.to/mga_TWLiC1. The White Lounge2. Folktale(The White Lounge Version)3. 君を知らない(The White Lounge Version)4. ダンスホール(The White Lounge Version)5. ツキマシテハ(The White Lounge Version)6. Coffee(The White Lounge Version)7. ニュー・マイ・ノーマル(The White Lounge Version)8. PARTY(The White Lounge Version)9. 春愁(The White Lounge Version)10. Just a Friend(The White Lounge Version)11. Attitude(The White Lounge Version)12. Feeling(The White Lounge Version)13. ケセラセラ(The White Lounge Version)14. Soranji(The White Lounge Version)15. The White Lounge -reprise-16. フロリジナル(The White Lounge Version)

楽曲情報

映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜』主題歌

「ビターバカンス」2024年11月29日(金)配信

https://lnk.to/MGA_BV









映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜』主題歌「ビターバカンス」2024年11月29日(金)配信https://lnk.to/MGA_BV

タイアップ情報

『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜』 主題歌

Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」(ユニバーサルミュージック / EMI Records)

公開日:2024年12月20日(金)



・原作:中村光「聖おにいさん」(講談社「モーニング・ツー」連載)

・脚本・監督:福田雄一

・出演:松山ケンイチ、染谷将太、賀来賢人、岩田剛典、勝地涼、白石麻衣、仲野太賀、神木隆之介、

山本美月、桜井日奈子、川口春奈、中田青渚、吉柳咲良、田中美久、森日菜美、安斉星来、

山田孝之、ムロツヨシ、佐藤二朗、窪田正孝、藤原竜也

・プロデューサー:北島直明、松橋真三、鈴木大造、山田孝之

・製作:映画『聖☆おにいさん』製作委員会

・制作プロダクション:クレデウス

・配給:東宝

・コピーライト: ©中村光/講談社 ©2024映画「聖☆おにいさん」製作委員会

・公式サイト:http://saint023movie.jp/

・公式X:https://twitter.com/saint023movie

・公式Instagram:https://www.instagram.com/saint023movie

『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜』 主題歌Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」(ユニバーサルミュージック / EMI Records)公開日:2024年12月20日(金)・原作:中村光「聖おにいさん」(講談社「モーニング・ツー」連載)・脚本・監督:福田雄一・出演:松山ケンイチ、染谷将太、賀来賢人、岩田剛典、勝地涼、白石麻衣、仲野太賀、神木隆之介、山本美月、桜井日奈子、川口春奈、中田青渚、吉柳咲良、田中美久、森日菜美、安斉星来、山田孝之、ムロツヨシ、佐藤二朗、窪田正孝、藤原竜也・プロデューサー:北島直明、松橋真三、鈴木大造、山田孝之・製作:映画『聖☆おにいさん』製作委員会・制作プロダクション:クレデウス・配給:東宝・コピーライト: ©中村光/講談社 ©2024映画「聖☆おにいさん」製作委員会・公式サイト:http://saint023movie.jp/・公式X:https://twitter.com/saint023movie・公式Instagram:https://www.instagram.com/saint023movie

デビュー10周年企画

◆MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO

10周年を記念して制作された新たなロゴを発表。



◆MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO

10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表。



◆MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM

デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース。



◆MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE

2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭で、Mrs. GREEN APPLE史上最大規模となる、2日間で10万⼈を動員予定のライブを開催。



◆MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK

全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定。



◆MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION

秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定。



◆MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA

2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演<MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025>をTIGER DOME(タイガードーム)にて開催することが決定。



◆MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM

初のドキュメンタリー映画の製作が決定。





◆MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO10周年を記念して制作された新たなロゴを発表。◆MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表。◆MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUMデビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース。◆MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭で、Mrs. GREEN APPLE史上最大規模となる、2日間で10万⼈を動員予定のライブを開催。◆MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定。◆MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定。◆MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演<MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025>をTIGER DOME(タイガードーム)にて開催することが決定。◆MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM初のドキュメンタリー映画の製作が決定。

Blu-ray / DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』

2025年2月26日(水)発売

スペシャルサイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/zenjinmitotoweltraum/

予約:https://lnk.to/ZMTW_EC



―蕾鷂堕BOX(Blu-ray + GOODS)

UPXH-29071 \19,800(税込)

⊇蕾鷂堕BOX(2DVD + GOODS)

UPBH-29102 \19,250(税込)



´共通仕様

・LPサイズ スクエアフォトブック(44P)

・フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)

・GOODS

・MIXトートバッグ

・トラベルポーチセット

・ガジェットケース & 2チャーム(ミニラバーLight Stick & Rocket)

・クリアカード(SNS風 / 10種)

・フレークステッカー(10種 / 30枚入り)

・シュシュ



D名鑒廖Blu-ray)

UPXH-20144 \6,600(税込)

つ名鑒廖2DVD)

UPBH-20330/1 \6,050(税込)



[収録内容]

Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーとしてこれまでに6度開催された<ゼンジン未到>シリーズ。その記念すべき10周年となる2024年夏、4日間で約15万人を動員した日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーより、横浜公演最終日のライブ(約140分)を映像商品化。また、ここでしか見ることのできない83分に及ぶライヴのドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録。



Opening

CHEERS

VIP

ANTENNA

ロマンチシズム

ツキマシテハ

CONFLICT

青と夏

ライラック

橙

点描の唄

Blizzard

インフェルノ

私は最強

Loneliness

アポロドロス

L.P

ナハトムジーク

コロンブス

Magic

Dear



[Encore]

familie

lovin’

ダンスホール

愛情と矛先



[Double Encore]

我逢人

ケセラセラ



[特典映像]

Documentary -- Episode 7 “ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜”



[チェーン別オリジナル特典]

UNIVERSAL MUSIC STORE:ミニブランケット(ロゴ使用)

Amazon.co.jp:スマホポーチ(ロゴ使用)

HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く):ビニールポーチ(ロゴ使用)

セブンネットショッピング:マフラータオル(ロゴ使用)

TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):フォトカードケース(ロゴ使用)

TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く):B3ポスター(25年カレンダー仕様)(ライブ写真使用)

楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)

応援店:ステッカー(ライブ写真使用)

2025年2月26日(水)発売スペシャルサイト:https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/zenjinmitotoweltraum/予約:https://lnk.to/ZMTW_EC―蕾鷂堕BOX(Blu-ray + GOODS)UPXH-29071 \19,800(税込)⊇蕾鷂堕BOX(2DVD + GOODS)UPBH-29102 \19,250(税込)´共通仕様・LPサイズ スクエアフォトブック(44P)・フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)・GOODS・MIXトートバッグ・トラベルポーチセット・ガジェットケース & 2チャーム(ミニラバーLight Stick & Rocket)・クリアカード(SNS風 / 10種)・フレークステッカー(10種 / 30枚入り)・シュシュD名鑒廖Blu-ray)UPXH-20144 \6,600(税込)つ名鑒廖2DVD)UPBH-20330/1 \6,050(税込)[収録内容]Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーとしてこれまでに6度開催された<ゼンジン未到>シリーズ。その記念すべき10周年となる2024年夏、4日間で約15万人を動員した日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーより、横浜公演最終日のライブ(約140分)を映像商品化。また、ここでしか見ることのできない83分に及ぶライヴのドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録。OpeningCHEERSVIPANTENNAロマンチシズムツキマシテハCONFLICT青と夏ライラック点描の唄Blizzardインフェルノ私は最強LonelinessアポロドロスL.PナハトムジークコロンブスMagicDear[Encore]familielovin’ダンスホール愛情と矛先[Double Encore]我逢人ケセラセラ[特典映像]Documentary -- Episode 7 “ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜”[チェーン別オリジナル特典]UNIVERSAL MUSIC STORE:ミニブランケット(ロゴ使用)Amazon.co.jp:スマホポーチ(ロゴ使用)HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く):ビニールポーチ(ロゴ使用)セブンネットショッピング:マフラータオル(ロゴ使用)TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):フォトカードケース(ロゴ使用)TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く):B3ポスター(25年カレンダー仕様)(ライブ写真使用)楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)応援店:ステッカー(ライブ写真使用)