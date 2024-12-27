20th Century、9都市24公演を完走した全国ツアーの映像作品リリース決定
20th Centuryが、2024年の6月から7月にかけて9都市24公演を完走した20th Centuryの全国ツアー＜20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう！〜＞の映像商品を2025年3月12日に発売することを発表した。
本編には、“地球の皆さんに、宇宙から熱い思いを送りたい”という20th Century＝トニセンならではのコンセプトのもと、3人の“ルーツ”である少年隊のメドレーやV6の往年の楽曲パフォーマンス、2023年に神宮前にオープンした「喫茶二十世紀」を再現したセットでおこなうアコースティックライブコーナーなど、トニセンにしかできないライブの模様が収録されている。
また、サブスクリプションでは未配信だったアルバム『ROAD』『！ -attention-』『TWENTIETH TRIANGLE TOUR 戸惑いの惑星』『TWENTIETH TRIANGLE TOUR vol.2 カノトイハナサガモノラ』の4作品と、V6の作品のカップリングに収録された20th Centuryの楽曲、20th Centuryのシングルのカップリングに収録された楽曲をコンパイルしたアルバム『トニ選曲集』の配信もスタートしている。
全国ツアー『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう！〜』DVD&Blu-ray
◆初回盤
※DVD、Blu-rayの収録内容は共通
DVD3枚組（初回盤）
品番：JWBD-98675~7
価格：\9,130（税込）
Blu-ray 2枚組（初回盤）
品番：JWXD-98678~9
価格：\9,130（税込）
◆収録内容
［LIVE本編］
トライアングル
X.T.C.beat
Over Drive
大人Guyz
Air
夏のメモリー
旅立ちの鐘
回れよ地球
夢の島セレナーデ
Hurry up ~今すぐに君の手を~
ある日願いが叶ったんだ
What’s your name?
ダイアモンド・アイズ
デカメロン伝説
君だけに
レイニー・エクスプレス
まいったネ 今夜
WAになっておどろう
地球をふりだそう
MUSIC FOR THE PEOPLE
Believe Your Smile
愛のMelody
夏のかけら
Theme of Coming Century
カノトイハナサガモノラ
-Encore-
ツラいチャプター
あなたと
［特典映像］
・ちきゅとびツアー初日ダイジェスト＠2024.6.4仙台サンプラザホール
・＜イナズマロック フェス2024＞Limited Edition（副音声付き）
・＜イナズマロック フェス2024＞Behind The Scenes
・＜Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024＞Limited Edition （副音声付き）
・＜Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024＞Behind The Scenes
◆通常盤
※DVD、Blu-rayの収録内容は共通
DVD2枚組（通常盤）
品番：JWBD-98681~2
価格：\7,480（税込）
Blu-ray 2枚組（通常盤）
品番：JWXD-98683~4
価格：\7,480（税込）
［LIVE本編］
トライアングル
X.T.C.beat
Over Drive
大人Guyz
Air
夏のメモリー
旅立ちの鐘
回れよ地球
夢の島セレナーデ
Hurry up ~今すぐに君の手を~
ある日願いが叶ったんだ
What’s your name?
ダイアモンド・アイズ
デカメロン伝説
君だけに
レイニー・エクスプレス
まいったネ 今夜
WAになっておどろう
地球をふりだそう
MUSIC FOR THE PEOPLE
Believe Your Smile
愛のMelody
夏のかけら
Theme of Coming Century
カノトイハナサガモノラ
-Encore-
ツラいチャプター
あなたと
［特典映像］
・ちきゅとびDocumentary 〜UFOを見たことがありますか？〜
・ちきゅとびツアーファイナルダイジェスト@2024.7.19神奈川県民ホール
◆一般店舗、ECサイト2形態同時購入特典
ちきゅとびツアーMC集DVD