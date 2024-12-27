全国ツアー『20th Century Live Tour 2024 〜地球をとびだそう！〜』DVD&Blu-ray



2025年3月12日（水）リリース◆初回盤※DVD、Blu-rayの収録内容は共通DVD3枚組（初回盤）品番：JWBD-98675~7価格：\9,130（税込）Blu-ray 2枚組（初回盤）品番：JWXD-98678~9価格：\9,130（税込）◆収録内容［LIVE本編］トライアングルX.T.C.beatOver Drive大人GuyzAir夏のメモリー旅立ちの鐘回れよ地球夢の島セレナーデHurry up ~今すぐに君の手を~ある日願いが叶ったんだWhat’s your name?ダイアモンド・アイズデカメロン伝説君だけにレイニー・エクスプレスまいったネ 今夜WAになっておどろう地球をふりだそうMUSIC FOR THE PEOPLEBelieve Your Smile愛のMelody夏のかけらTheme of Coming Centuryカノトイハナサガモノラ-Encore-ツラいチャプターあなたと［特典映像］・ちきゅとびツアー初日ダイジェスト＠2024.6.4仙台サンプラザホール・＜イナズマロック フェス2024＞Limited Edition（副音声付き）・＜イナズマロック フェス2024＞Behind The Scenes・＜Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024＞Limited Edition （副音声付き）・＜Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024＞Behind The Scenes◆通常盤※DVD、Blu-rayの収録内容は共通DVD2枚組（通常盤）品番：JWBD-98681~2価格：\7,480（税込）Blu-ray 2枚組（通常盤）品番：JWXD-98683~4価格：\7,480（税込）［LIVE本編］トライアングルX.T.C.beatOver Drive大人GuyzAir夏のメモリー旅立ちの鐘回れよ地球夢の島セレナーデHurry up ~今すぐに君の手を~ある日願いが叶ったんだWhat’s your name?ダイアモンド・アイズデカメロン伝説君だけにレイニー・エクスプレスまいったネ 今夜WAになっておどろう地球をふりだそうMUSIC FOR THE PEOPLEBelieve Your Smile愛のMelody夏のかけらTheme of Coming Centuryカノトイハナサガモノラ-Encore-ツラいチャプターあなたと［特典映像］・ちきゅとびDocumentary 〜UFOを見たことがありますか？〜・ちきゅとびツアーファイナルダイジェスト@2024.7.19神奈川県民ホール◆一般店舗、ECサイト2形態同時購入特典ちきゅとびツアーMC集DVD