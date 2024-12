【「バックパック・バトル」正式版】2025年中 発売

松竹は、Steam用デッキ構築型ローグライト対戦ゲーム「バックパック・バトル」の正式リリースを2025年中に行なうことを発表した。

本作は今年3月にアーリーアクセス版が発売されており、全プレーヤーの総プレイ時間が3,000万時間を達成した。

今回、アーリーアクセス版発売からこれまでのアップデートの軌跡と、正式リリースで実装される新機能が公開された。

なお、2025年1月3日まではパブリッシャーセールにより、アーリーアクセス版が通常価格より10%オフの1,530円で購入できる。

(C) PlayWithFurcifer, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk. Licensed to & published by Shochiku Co., Ltd. in Japan.