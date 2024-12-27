ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡à¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©áÈãÈ½µ»ö¤Ë¹³µÄ¡ÖÆÈ¿È¤Î»þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ä¤½¤ì¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬£²£·Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¼ýÏ¿¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤òÈãÈ½Åª¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÌÔ¥¯¥ì¡¼¥à¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤ÏÀèÆü¡¢Âçºå¡¦£Í£Â£Ó¶ÉÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¡¡¤æ¤ß¤³¡×¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±·î£µÆü¸á¸å£±»þ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÍÆ¯¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¡¦Äé¿¿°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£µÆüÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©½÷À£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¤Ï¡ÖÍÆ¯¤Ï¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«´ûº§¼Ô¤ÎÄé¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÃË½÷¤Î´Ø·¸¤òÉ½¤¹¤³¤È¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡Ø¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¡×¡Ö²¼ÉÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿£Ó£Î£Ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¸¥ª¤ÇÍÆ¯¤Ï¡Ö¼º¸À¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë°¤¯½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¿¤áÂ©¡£¡Ö£²£°Âå¤Î¤È¤¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿Äé¿¿°ì¤µ¤ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥ï¡Á¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤Î°ìÉô¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ½ñ¤¤¤¿¿Í¤Î¤¬¤Þ¤¿µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äé¿¿°ì¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬Ê¹¤¤¤¿¤È¡£¡Ø¼ºÎé¤À¤í¡¢Äé¿¿°ì¤µ¤ó¤Ë¡Ù¡Ø¤³¤¤¤Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤¢¤ë¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Äé¤µ¤ó¤¬£´£¹ºÐ¤Þ¤Ç·ëº§¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢±üÍÍ¤È¤â½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØÆÈ¿È¤Ç²¶¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ø¤½¤Î¤³¤í»ä¤ÏÄé¤µ¤ó¤ò¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¤³¤í¤â¤·»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹ðÇò¤·¤Æ¤¿¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾®ÎÁÍý²°¤À¤«¤é£²¿Í¤È¤â¥Ó¡¼¥ë°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÍ·¤Ó¤Î²ñÏÃ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö´ûº§¼Ô¤ÎÄé¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ïóòó÷¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆÈ¿È¤Î»þ¤ò¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òËèÅÙËèÅÙ½ñ¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤ä¤Ä¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¿ÅÜ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½ñ¤¯¤Î¤Ï²¿½ñ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¡Ø¸«¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¸«¤Æ¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£