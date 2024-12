3000種以上のディズニー商品が集う特別なショッピングイベント「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」が、2025年1月5日(日)〜2025年1月12日(日)の期間、東京・新宿にある伊勢丹 新宿店で開催される。■最後の開催店舗今回開催される「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」は、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズの時代を超えて愛されるキャラクター商品が大集合する、ディズニーの“魔法”をコンセプトにした期間限定のショッピングイベント。

会場には、超実写映画『ライオン・キング:ムファサ』の大型フォトスポットが設置されるほか、『ライオン・キング』をモチーフにした「Tシャツ」や「トートバッグ」、「パスケース」、「ぬいぐるみ」など新作グッズも並ぶ。また、会場限定&先行販売アイテムが登場。映画『ファンタジア』をデザインした「マグカップ」や「ピンバッジ」に加え、「MOUSSY」の「カーディガン」や「サマンサタバサ」の「トートバッグ」といったファッションアイテムがそろう。さらに、2025年2月15日(土)から開店予定のぬいぐるみのパン屋さん「Nuiパン店」が、同イベントに先行オープン。そのほか、数量限定ノベルティも用意され、3000円(税込)以上の購入で「日替りクリアカード」が1枚、『ライオン・キング:ムファサ』の映画半券(新宿ピカデリー)持参で「ムファサのポストカード」が1枚もらえる。なお、2024年3月からスタートした「Disney THE MARKET」は、今回の伊勢丹新宿店が最後の開催店舗となる。