AI、25周年記念ベストアルバムのティザー映像「Story」アカペラver.公開。店舗別特典のデザイン発表も
AIが、2025年2月26日に発売する25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』のティザー映像として「Story」アカペラver.を公開した。さらに、ベストアルバムのショップ別オリジナル特典のデザインも発表となった。
◆AI ティザー映像 / 画像
ティザー映像「Story」アカペラver.は、AIベストアルバム『25th THE BEST -ALIVE』初回盤ジャケットに起用された家族とのポートレート、その撮影風景を切り取ったティザー映像となっている。横で見守る最高のパートナーHIRØ氏（湾岸の羊〜sheep living on the edge〜）、娘・平和ちゃん、息子・博愛くん、その前でカメラの先にいるファンのみんなに向けて歌うAIの飾り気のない真摯なボーカルが魅力の映像だ。
さらに、ベストアルバムのショップ別オリジナル特典デザインも公開された。対象商品を予約・購入すると、先着でもらえるとのことなので、こちらもチェックしてほしい。
そしてAIは、12月27日放送のテレビ朝日『ミュージックステーションSUPER LIVE 2024』では「NAKAMA」と「Story」を披露する。
ショップ別オリジナル特典
2月26日（水）発売
25周年記念ベストアルバム 『25th THE BEST - ALIVE』
・通常盤（CD）UPCH-20692 \2,970（税込）
・DELUXE EDITION（2CD）UPCH-20690/1 \4,180（税込）
・初回限定盤（2CD+Blu-ray）UPCH-29491 \7,480（税込）
・初回限定盤（2CD+DVD）UPCH-29492 \6,930（税込）
◆UNIVERSAL MUSIC STORE Tシャツ付限定セット
・『25th THE BEST - ALIVE』通常盤＋「AI スペシャルTシャツ」／\6,820（税込）
・『25th THE BEST - ALIVE』DELUXE EDITION＋「AI スペシャルTシャツ」／\8,030（税込）
・『25th THE BEST - ALIVE』初回限定盤（2CD+Blu-ray）＋「AI スペシャルTシャツ」／\11,330（税込）
・『25th THE BEST - ALIVE』初回限定盤（2CD+DVD）＋「AI スペシャルTシャツ」／\10,780（税込）
［ショップ別 購入特典］
・UNIVERSAL MUSIC STORE
UNIVERSAL MUSIC STORE AIスペシャルＴシャツ付限定セット：クリアファイル［A4サイズ］＋ 缶バッジ
DELUXE EDITION／初回限定盤／通常盤：クリアファイル［A4サイズ］
・Amazon.co.jp：メガジャケ ※各形態別ジャケット絵柄
・タワーレコード：ステッカーシート
・HMV： ポスターカレンダー［A3サイズ］
・楽天ブックス：クリアポーチ
・セブンネット：トート型エコバッグ
・一般店：ポストカード
※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象です。
※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了となります。
購入：https://lnk.to/AI25thBEST_ec
25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』
購入予約URL：https://lnk.to/AI25thBEST_ec
通常盤（CD）UPCH-20692 \2,970（税込）
DELUXE EDITION（2CD）UPCH-20690/1 \4,180（税込）
初回限定盤（2CD+Blu-ray）UPCH-29491 \7,480（税込）
初回限定盤（2CD+DVD）UPCH-29492 \6,930（税込）
UNIVERSAL MUSIC STORE Tシャツ付限定セット
・『25th THE BEST - ALIVE』通常盤 ＋「AI スペシャルTシャツ」 ／\6,820（税込）
・『25th THE BEST - ALIVE』DELUXE EDITION ＋「AI スペシャルTシャツ」 ／\8,030（税込）
・『25th THE BEST - ALIVE』初回限定盤（2CD+Blu-ray）＋「AI スペシャルTシャツ」／\11,330（税込）
・『25th THE BEST - ALIVE』初回限定盤（2CD+DVD）＋「AI スペシャルTシャツ」／\10,780（税込）
通常盤（CD)
1 Story（2005年楽曲）森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング
2 アルデバラン（2021年楽曲）NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌
3 ハピネス（2011年楽曲）コカ･コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング / 映画『パディントン』日本版イメージソング
4 みんながみんな英雄（2016年楽曲）au 三太郎シリーズ TVCM
5 ママへ （2013年楽曲）ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング
6 キラキラ feat.カンナ’2017年楽曲）TBS系火曜ドラマ「カンナさーん！」主題歌
7 My Friend（2003年楽曲） audio-technica CMソング
8 THE MOMENT feat. \ellow Bucks（2021年楽曲）
9 LIFE（2009年楽曲）
10 最終宣告（2003年楽曲）
11 I Wanna Know（2006年楽曲）サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング
12 VOICE（2013年楽曲）TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌
13 Not So Different feat. Awich（2020年楽曲）
14 YOU ARE MY STAR （2009年楽曲）「鹿児島マラソン」オフィシャルソング
15 眠れない街（2010年楽曲）テレビ朝日系ドラマ「警視庁継続捜査班」主題歌
16 Believe（2006年楽曲）フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌
17 Music Is My Life（2017年楽曲）
DELUXE EDITION（2CD)
［CD1］
1 Story（2005年楽曲）森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング
2 アルデバラン（2021年楽曲）NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌
3 ハピネス（2011年楽曲）コカ･コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング / 映画『パディントン』日本版イメージソング
4 みんながみんな英雄（2016年楽曲）au 三太郎シリーズ TVCM
5 ママへ （2013年楽曲） ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング
6 キラキラ feat.カンナ（2017年楽曲）TBS系火曜ドラマ「カンナさーん！」主題歌
7 HANABI（2016年楽曲）
8 My Friend（2003年楽曲）audio-technica CMソング
9 THE MOMENT feat. \ellow Bucks（2021年楽曲）
10 FAKE feat. 安室奈美恵（2010年楽曲）
11 LIFE（2009年楽曲）
12 INDEPENDENT WOMAN（2012年楽曲） 集英社「Marisol」創刊5周年 TVCMソング
13 WORLD DANCE feat. ちゃんみな（2023年楽曲）
14 IN THE MIDDLE feat. 三浦大知（2021年楽曲）
15 最終宣告（2003年楽曲）
16 I Wanna Know（2006年楽曲）サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング
［CD2］
1 E.O.（2004年楽曲）テレビ東京「JAPAN COUNTDOWN」エンディングテーマ
2 VOICE（2013年楽曲）TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌
3 Not So Different feat. Awich（2020年楽曲）
4 リスペクト（2023年楽曲）
5 Thank U（2003年楽曲）
6 MUSIC（2006年楽曲）
7 Sunshine（2005年楽曲）
8 BE WITH YOU（2021年楽曲）東京建物「企業CM」CMソング
9 ワレバ（2023年楽曲）「キットカット」受験生応援ソング / NTV「Good For the Planet ウィーク」テーマソング
10 YOU ARE MY STAR（2009年楽曲）「鹿児島マラソン」オフィシャルソング
11 眠れない街（2010年楽曲）
12 Family（2010年楽曲）
13 So Special - Version AI- / AI + EXILE ATSUSHI（2008年楽曲）
14 Wavin' Flag - Coca Cola® Celebration Mix -Version AI-（2010年楽曲）
コカ･コーラ グローバル･キャンペーン･ソング
15 I'll Remember You（2007年楽曲）
16 Believe（2006年楽曲）フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌
17 Music Is My Life（2017年楽曲）
初回限定盤（2CD＋Blu-ray）、または（2CD＋DVD）
［2CD］ ※収録内容は【DELUXE EDITION】と共通
［Blu-ray / DVD共通］
＜AI RESPECT ALL TOUR FINAL＞東京国際フォーラム_2024.3.24
［本編］
OPENING／リスペクト／MORIAGARO／HANABI／THE MOMENT feat. \ellow Bucks／Start Again／
Wavin' Flag／BE WITH YOU／ママへ／ウツクシキモノ／Life Goes On／指を握る小さな手／眠れない街／
BE BRAVE／Story／アルデバラン／I Wanna Know／VOICE／Not So Different Remix／WORLD DANCE
［ENCORE］
Lasting Peace Song／ワレバ／みんながみんな英雄／ハピネス
ツアー情報
←ALIVE→
2025年5月17日（土）埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年5月18日（日）神奈川・カルッツかわさき 開場17:00/開演18:00
2025年5月24日（土）鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール) 開場17:00/開演18:00
2025年5月25日（日）鹿児島・川商ホール (鹿児島市民文化ホール) 開場15:00/開演16:00
2025年5月31日（土）静岡・アクトシティ浜松 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月1日（日）岐阜・土岐市文化プラザ サンホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月7日（土）奈良・なら100年会館 開場17:00/開演18:00
2025年6月8日（日）和歌山県民文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月14日（土）佐賀市文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月15日（日）熊本城ホール メインホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月21日（土）茨城・水戸市民会館 グロービスホール 開場17:00/開演18:00
2025年6月29日（日）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru 開場17:00/開演18:00
2025年7月5日（土）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年7月12日（土）山口・周南市文化会館 開場17:00/開演18:00
2025年7月13日（日）広島文化学園HBGホール 開場17:00/開演18:00
2025年7月18日（金）岡山・倉敷市民会館 開場18:00/開演19:00
2025年7月21日（月・祝）高知県立県民文化ホール オレンジホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月6日（土）大分・iichikoグランシアタ 開場17:00/開演18:00
2025年9月7日(日) 宮崎市民文化ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月20日（土）山形・やまぎん県民ホール (山形県総合文化芸術館) 開場17:00/開演18:00
2025年9月21日（日）宮城・仙台サンプラザホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月23日（火・祝）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月27日（土）山梨・YCC県民文化ホール 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年9月28日（日）新潟・長岡市立劇場 大ホール 開場17:00/開演18:00
2025年10月18日（土）福岡国際センター 開場17:00/開演18:00
2025年10月19日（日）長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA 開場17:00/開演18:00
全国ベストツアーのチケットはAIオフィシャルファンクラブ「AImusic」で最速先行がスタート
入会：https://aimusic.tv/fanclub/
関連リンク
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