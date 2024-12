AIが、2025年2月26日に発売する25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』のティザー映像として「Story」アカペラver.を公開した。さらに、ベストアルバムのショップ別オリジナル特典のデザインも発表となった。ティザー映像「Story」アカペラver.は、AIベストアルバム『25th THE BEST -ALIVE』初回盤ジャケットに起用された家族とのポートレート、その撮影風景を切り取ったティザー映像となっている。横で見守る最高のパートナーHIRØ氏(湾岸の羊〜sheep living on the edge〜)、娘・平和ちゃん、息子・博愛くん、その前でカメラの先にいるファンのみんなに向けて歌うAIの飾り気のない真摯なボーカルが魅力の映像だ。

2025年2月26日(水)発売購入予約URL:https://lnk.to/AI25thBEST_ec通常盤(CD)UPCH-20692 \2,970(税込)DELUXE EDITION(2CD)UPCH-20690/1 \4,180(税込)初回限定盤(2CD+Blu-ray)UPCH-29491 \7,480(税込)初回限定盤(2CD+DVD)UPCH-29492 \6,930(税込)UNIVERSAL MUSIC STORE Tシャツ付限定セット・『25th THE BEST - ALIVE』通常盤 +「AI スペシャルTシャツ」 /\6,820(税込)・『25th THE BEST - ALIVE』DELUXE EDITION +「AI スペシャルTシャツ」 /\8,030(税込)・『25th THE BEST - ALIVE』初回限定盤(2CD+Blu-ray)+「AI スペシャルTシャツ」/\11,330(税込)・『25th THE BEST - ALIVE』初回限定盤(2CD+DVD)+「AI スペシャルTシャツ」/\10,780(税込)通常盤(CD)1 Story(2005年楽曲)森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング2 アルデバラン(2021年楽曲)NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌3 ハピネス(2011年楽曲)コカ・コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング / 映画『パディントン』日本版イメージソング4 みんながみんな英雄(2016年楽曲)au 三太郎シリーズ TVCM5 ママへ (2013年楽曲)ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング6 キラキラ feat.カンナ’2017年楽曲)TBS系火曜ドラマ「カンナさーん!」主題歌7 My Friend(2003年楽曲) audio-technica CMソング8 THE MOMENT feat. \ellow Bucks(2021年楽曲)9 LIFE(2009年楽曲)10 最終宣告(2003年楽曲)11 I Wanna Know(2006年楽曲)サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング12 VOICE(2013年楽曲)TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌13 Not So Different feat. Awich(2020年楽曲)14 YOU ARE MY STAR (2009年楽曲)「鹿児島マラソン」オフィシャルソング15 眠れない街(2010年楽曲)テレビ朝日系ドラマ「警視庁継続捜査班」主題歌16 Believe(2006年楽曲)フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌17 Music Is My Life(2017年楽曲)DELUXE EDITION(2CD)[CD1]1 Story(2005年楽曲)森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング2 アルデバラン(2021年楽曲)NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌3 ハピネス(2011年楽曲)コカ・コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング / 映画『パディントン』日本版イメージソング4 みんながみんな英雄(2016年楽曲)au 三太郎シリーズ TVCM5 ママへ (2013年楽曲) ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング6 キラキラ feat.カンナ(2017年楽曲)TBS系火曜ドラマ「カンナさーん!」主題歌7 HANABI(2016年楽曲)8 My Friend(2003年楽曲)audio-technica CMソング9 THE MOMENT feat. \ellow Bucks(2021年楽曲)10 FAKE feat. 安室奈美恵(2010年楽曲)11 LIFE(2009年楽曲)12 INDEPENDENT WOMAN(2012年楽曲) 集英社「Marisol」創刊5周年 TVCMソング13 WORLD DANCE feat. ちゃんみな(2023年楽曲)14 IN THE MIDDLE feat. 三浦大知(2021年楽曲)15 最終宣告(2003年楽曲)16 I Wanna Know(2006年楽曲)サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング[CD2]1 E.O.(2004年楽曲)テレビ東京「JAPAN COUNTDOWN」エンディングテーマ2 VOICE(2013年楽曲)TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌3 Not So Different feat. Awich(2020年楽曲)4 リスペクト(2023年楽曲)5 Thank U(2003年楽曲)6 MUSIC(2006年楽曲)7 Sunshine(2005年楽曲)8 BE WITH YOU(2021年楽曲)東京建物「企業CM」CMソング9 ワレバ(2023年楽曲)「キットカット」受験生応援ソング / NTV「Good For the Planet ウィーク」テーマソング10 YOU ARE MY STAR(2009年楽曲)「鹿児島マラソン」オフィシャルソング11 眠れない街(2010年楽曲)12 Family(2010年楽曲)13 So Special - Version AI- / AI + EXILE ATSUSHI(2008年楽曲)14 Wavin' Flag - Coca Cola® Celebration Mix -Version AI-(2010年楽曲)コカ・コーラ グローバル・キャンペーン・ソング15 I'll Remember You(2007年楽曲)16 Believe(2006年楽曲)フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌17 Music Is My Life(2017年楽曲)初回限定盤(2CD+Blu-ray)、または(2CD+DVD)[2CD] ※収録内容は【DELUXE EDITION】と共通[Blu-ray / DVD共通]<AI RESPECT ALL TOUR FINAL>東京国際フォーラム_2024.3.24[本編]OPENING/リスペクト/MORIAGARO/HANABI/THE MOMENT feat. \ellow Bucks/Start Again/Wavin' Flag/BE WITH YOU/ママへ/ウツクシキモノ/Life Goes On/指を握る小さな手/眠れない街/BE BRAVE/Story/アルデバラン/I Wanna Know/VOICE/Not So Different Remix/WORLD DANCE[ENCORE]Lasting Peace Song/ワレバ/みんながみんな英雄/ハピネス