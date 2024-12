2025年2月2日(日)に開催されるCrossfaith主催フェス<HYPER PLANET 2025>の第2弾ラインナップが発表された。「HYPER PLANET 2025」第2弾ラインナップ※追加分KSUKE / Reiji Okamoto(OKAMOTO'S)/ Fuji Trill / Lutez / VMO(DJ LIVE SET)/ TAIYO / CHRISS SHO / Savage States feat.MC NMDB

<ワンマン&主催フェスティバル詳細>



2025年2月1日(土)DAY1: ONE MAN SHOW「OUR FAITH WILL NEVER DIE」2025年2月2日(日)DAY2: FESTIVAL「HYPER PLANET 2025」場所:幕張メッセ国際展示場 7・8ホール<1日>open 16:30 / start 18:00<2日>open 9:30 / start 11:00「HYPER PLANET 2025」ラインナップ※第二弾発表までCrossfaith / Underoath / Enter Shikari / WARGASM(UK)/ マキシマム ザ ホルモン / coldrain / SiM / Paledusk / Sable Hills / ENTH / Age Factory / ralph / Jin Dogg / View From The Soyuz / Zardonic / KSUKE / Reiji Okamoto(OKAMOTO'S)/ Fuji Trill / Lutez / VMO(DJ LIVE SET)/ TAIYO / CHRISS SHO / Savage States feat.MC NMDB・チケット「OUR FAITH WILL NEVER DIE」スタンディング ¥8,800 / 指定席 ¥10,800(税込/D代別)通し券 ¥20,000(税込/D代別/2月2日の主催フェス公演との2日通し券となります/※規定枚数に達し次第、随時受付を終了いたします その場合、一般発売はございません)・チケット「HYPER PLANET 2025」スタンディング ¥12,800 / 指定席 ¥14,800(税込/D代別)※SOLD OUT通し券 ¥20,000(税込/D代別/2月1日のワンマン公演との2日通し券となります※規定枚数に達し次第、随時受付を終了いたします その場合、一般発売はございません)チケットぴあ:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2453493