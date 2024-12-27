Crossfaith主催フェス＜HYPER PLANET 2025＞、第2弾ラインナップでDJ8組を発表
2025年2月2日（日）に開催されるCrossfaith主催フェス＜HYPER PLANET 2025＞の第2弾ラインナップが発表された。
「HYPER PLANET 2025」第2弾ラインナップ※追加分
KSUKE / Reiji Okamoto（OKAMOTO'S）/ Fuji Trill / Lutez / VMO（DJ LIVE SET）/ TAIYO / CHRISS SHO / Savage States feat.MC NMDB
Crossfaithは、主催イベント等でLIVE ACTに加えてDJを積極的にブッキングしてきており、今回もジャンルを飛び越えた交友関係をもつCrossfaithならではのフェスが楽しめそうだ。
＜ワンマン＆主催フェスティバル詳細＞
2025年2月2日（日）DAY2： FESTIVAL「HYPER PLANET 2025」
場所：幕張メッセ国際展示場 7・8ホール
＜1日＞open 16：30 / start 18：00
＜2日＞open 9：30 / start 11：00
「HYPER PLANET 2025」ラインナップ※第二弾発表まで
Crossfaith / Underoath / Enter Shikari / WARGASM（UK）/ マキシマム ザ ホルモン / coldrain / SiM / Paledusk / Sable Hills / ENTH / Age Factory / ralph / Jin Dogg / View From The Soyuz / Zardonic / KSUKE / Reiji Okamoto（OKAMOTO'S）/ Fuji Trill / Lutez / VMO（DJ LIVE SET）/ TAIYO / CHRISS SHO / Savage States feat.MC NMDB
・チケット「OUR FAITH WILL NEVER DIE」
スタンディング ￥8,800 / 指定席 ￥10,800（税込／D代別）
通し券 ￥20,000（税込／D代別／2月2日の主催フェス公演との2日通し券となります／※規定枚数に達し次第、随時受付を終了いたします その場合、一般発売はございません）
・チケット「HYPER PLANET 2025」
スタンディング ￥12,800 / 指定席 ￥14,800（税込／D代別）※SOLD OUT
通し券 ￥20,000（税込／D代別／2月1日のワンマン公演との2日通し券となります※規定枚数に達し次第、随時受付を終了いたします その場合、一般発売はございません）
チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2453493
◆Crossfaithオフィシャルサイト