西武園ゆうえんちの期間限定企画として「超お得!冬のイマーシブナイトキャンペーン」を開催!

「没入型ドラマティック・レストラン〜豪華列車はミステリーを乗せて〜」が、2回目公園に限り、公演チケット代金のみでお得に楽しめます☆

西武園ゆうえんち「冬のイマーシブナイトキャンペーン」

料金:

・チケット 5,400円(税込)

・スペシャルドリンク付きチケット 6,360円(税込)

・シークレットフォトセット&スペシャルドリンク付きチケット 6,960円(税込)

チケット販売日時:2024年12月26日(木)14:00〜

対象日:2025年1月18日(土)、19日(日)、26日(日)、2月全ての土日

対象の上演時間 :2回目公演18:30〜、1回約90分

定員:1回57名

対象:中学生以上

チケット販売場所:西武園ゆうえんちWebサイト

場所:西武園ゆうえんち内「食堂車レストラン 黄昏号」

※営業終了後の開催となるため、西武園ゆうえんちへの入園券は不要です

※1回目公演は通常通り西武園ゆうえんちへの入園券が別途必要です

※料金にはウェルカムドリンク・アフタヌーンティーセットが含まれます

※ドリンクはすべてノンアルコールとなります。

1回90分・57席限定の、最高にミステリアスな世界で事件の容疑者になって物語へ入り込む「没入型ドラマティック・レストラン〜豪華列車はミステリーを乗せて〜」

今回、閉園後の開催となる2回目公演に限り、公演チケット代金のみでおトクに楽しめる「超お得!冬のイマーシブナイトキャンペーン」が始まります☆

ゆうえんちやアトラクションにあまり出かけない人も、話題のエンタメ「イマーシブシアター」形式を取り入れた、超濃密な没入体験が気軽に楽しめキャンペーンです。

会場が「食堂車レストラン 黄昏号」ということもあり、料金は豪華な「アフタヌーンティーセット」や

「スペシャルドリンク」代も込み。

スペシャルドリンクには季節のフルーツが使用されており、1月はキウイ、2月はオレンジのドリンクが楽しめます☆

「没入型ドラマティック・レストラン〜豪華列車はミステリーを乗せて〜」について

「没入型ドラマティック・レストラン〜豪華列車はミステリーを乗せて〜」は、ゲストが豪華列車の御披露目走行に招待された登場人物のひとりとなって、物語の事件に巻き込まれていきます。

ゲストは時にそれぞれ全く別々のシーンや事件を目撃し、探偵や富豪の娘、小説家といった登場人物と一緒に行動や会話をしながら、複雑に絡み合うストーリーを自分だけの視点で体験していきます。

「没入型ドラマティック・レストラン〜豪華列車はミステリーを乗せて〜」で導入されている「イマーシブシアター」形式とは、ニューヨークやロンドンで代表的な演目が行われている話題のエンタメ形式です。

舞台と客席の境目がない事、ゲスト自身が物語上の役割をもったり何かアクションをする参加性がある事、観客ごとに見える視点が違い百人百様唯一無二の個別体験ができる事が大きな特徴で、一般的な演劇やショーに比べ強烈な没入感を体験する事ができます。

ストーリー概要

時岐乃山トンネル開通を記念した、豪華列車「ダイニングトレイン レヴァリエール号」の御披露目走行に招待されたゲストは、さまざまな秘密を抱えた登場人物とともに列車に乗り込みます。

ひとときの食事を楽しんでいると、突如として巻き起こる殺人事件。

時岐乃山トンネルの不思議な力で何度も時間が戻り、密室での事件が繰り返されるなか、ついにはゲストがこの事件の容疑者に!?

「食堂車レストラン 黄昏号」について

公演場所となる「食堂車レストラン 黄昏号」は、豪華列車の旅の体験と食が実際に味わえる、極上のエンターテインメントレストランです。

店内に設置された数十台のスピーカーによる臨場感溢れる音響と、車窓を模したディスプレイに流れる四季折々の風景が、ゲストを鉄道旅行の体験へと引き込みます。

レストランの入口は駅の構内をイメージしており、店内は1960年代の豪華列車の装いとなっています。

提供される料理はどれも趣向を凝らした絶品の西洋料理。

当時の情景に思いを馳せながら食事を楽しむことができます。

「没入型ドラマティック・レストラン〜豪華列車はミステリーを乗せて〜」は、「食堂車レストラン 黄昏号」の特徴を最大限に生かしており、園内にいることを忘れてしまうような空間となっています。

※公演中の提供メニューは通常とは異なります

「西武園ゆうえんち」の営業について

営業時間:10:00〜17:00

※時期により異なります。詳細は公式Webサイト「営業時間」を確認ください

休園日:

・冬季定期休園 2025年1月15日(水)〜2月26日(水)の毎週水曜日

・メンテナンス休園 2025年1月20日(月)〜1月24日(金)

雰囲気たっぷりの食堂車レストランを舞台にしたミステリーの物語への没入体験が、期間限定でお得に!

「超お得!冬のイマーシブナイトキャンペーン」は、2025年1月18日(土)〜2月23日(日)の対象日に開催です。

※内容は予告なく変更・中止になる場合があります

※画像はイメージです

