富士急ハイランドの「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」が開業5周年を迎えたことを記念したイベントの第3弾を開催!

「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」の描き下ろしイラストが登場します☆

富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」開業5周年記念イベント 第3弾

開催期間:2025年1月14日(火)〜4月11日(金)

開催場所:富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」

富士急ハイランドの「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」の開業5周年記念の第3弾として、新たな描きおろしイラストの登場や、フォトスポットの設置、5周年限定の新メニューの登場など盛りだくさんのイベントを開催!

第1弾・第2弾イベントにて好評だった描きおろしイラストに続いて、第3弾ではBORUTOのキャラクター「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」の特別な描きおろしイラストが登場します。

3人のもっているガーベラには「常に前進」という花言葉があり、5周年以降も里が盛り上がっていくことを願う想いが込められています。

そのほか「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」が飛び出すARフォトスポットが里内や周辺施設に登場するほか、第一弾から販売している5周年限定メニューに加えて、3人にちなんだ限定メニューや5周年の新グッズもラインナップ。

開業5周年のお祝いムードが続く、イベント盛りだくさんの「富士 木ノ葉隠れの里」に大注目です☆

キャラクターが飛び出すARフォトスポット

設置場所:富士木ノ葉隠れの里内、ハイランドリゾートホテル&スパ内

開業5周年の描きおろしイラスト「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」のARフォトスポットが里内や周辺施設に登場。

スマートフォンでQRコードを読み取り、フォトパネルにカメラをかざすと、キャラクターが飛び出し、一緒に撮影して楽しめます☆

※画像はイメージ

第3弾5周年限定メニューが登場

第1弾の5周年イベントから、ラーメン一楽や串焼きQ、ハイランドリゾート ホテル&スパ内「マカロニクラブ」では、周年限定メニューを販売中。

今回の第3弾では「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」にちなんだ期間限定の新メニューが追加されます。

また、5周年限定メニューを注文すると、オリジナルホログラムステッカーをランダムでもらえます☆

ここでは、各店舗に登場する第3弾期間に販売される限定メニューを紹介していきます。

ラーメン一楽「5周年スペシャルラーメン〜ボルト激辛担々麺〜」

価格:1,400円(税込)

配布ステッカー:うずまきナルトorボルト※2種ランダム配布

5周年記念の激辛担々麺!

アニバーサリーにぴったりの特別感のあるメニューです。

串焼きQ「テンテン大好き 大玉中華まん」

価格:700円(税込)

配布ステッカー:うちはサスケorうちはサラダ※2種ランダム配布

「テンテン」の好物の中華まんが登場!

木ノ葉隠れの里のマークの焼き印入りです。

ハイランドリゾート ホテル&スパ マカロニクラブ「ボルトのベリートニック/サラダのキャラメルマキアート/ミツキのカプチーノ」

商品名・価格:

・ボルトのベリートニック 800円(税込)

・サラダのキャラメルマキアート 800円(税込)

・ミツキのカプチーノ 800円(税込)

配布ステッカー:春野サクラorはたけカカシorミツキ ※3種ランダム配布

ハイランドリゾート ホテル&スパ「マカロニクラブ」には、3種類のドリンクがラインナップ。

「春野サクラ」と「はたけカカシ」と「ミツキ」のいずれかのステッカーがもらえます☆

オリジナルステッカープレゼント

「ラーメン一楽」「串焼きQ」「マカロニクラブ」の店舗で販売される5周年限定メニューを購入された方に、第1弾・第2弾に引き続き、描きおろしホログラムステッカー1枚をプレゼント。

第3弾では「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」の3種類のステッカーが追加されます!

※各キャラクターの配布店舗はHPを確認ください

※第一弾で登場したホログラムステッカーも引き続き配布されます

※「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」の3種類のステッカーは第3弾期間のみの配布です

描きおろしの新グッズの販売

【1月14日販売開始】

・アクリルスタンド3種(ボルト、サラダ、ミツキ) 1,540円(税込)

・フラワーブーケスタンド1種 3,300円(税込)

・トラベルバック 4,400円(税込)

【1月下旬販売予定】

・ブラインド缶バッジ

5周年描きおろしオリジナルグッズに、新たなラインナップが仲間入り。

描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド3種」のほか、

華やかな「フラワーブーケスタンド1種」、

キャリーケースに通せる「トラベルバック」が新たに発売されます。

※画像のキャリーケースは付属していません

マストバイキャンペーンでオリジナルチャームプレゼント

5周年イベント期間中に「お土産処」で1会計4,000円(税込)毎に購入で、オリジナルチャームを1つプレゼント中。

第3弾では、第1弾で登場した4種のチャームに加えて、「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」の描きおろしデザインのオリジナルチャームが登場します。

さらに、第1弾に引き続き、15,000円(税込)以上購入でオリジナルマルシェバッグのプレゼントも!

※全グッズが対象

※無くなり次第配布終了

※デザインはランダムで配布

※第1弾の「うずまきナルト」「うちはサスケ」「春野サクラ」「はたけカカシ」デザインのチャームは配布継続

※「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」のチャームは第3弾期間のみの配布です

NARUTOルームにも第3弾描きおろしデザインが登場

宿泊料金:1名あたり 22,000 円〜(4名1室利用の場合)

※シーズンにより異なる

期間:2025年1月14日(火)〜2025年4月11日(金)

客室名: ‐ジャパニーズニンジャ スイートルーム‐ 忍ノ間

定員:6名

予約方法:ハイランドリゾート ホテル&スパ公式サイトより予約

※電話での予約は不可

富士急ハイランド隣接ハイランドリゾート ホテル&スパのNARUTOルーム「−ジャパニーズニンジャ スイートルーム− 忍ノ間」の室内に「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」のイラストが登場。

さらに、第2弾より実施中の「波風ミナト」のオリジナルボイスが録音された目覚まし時計が好評のため、第3弾でも登場が決定しました。

「波風ミナト」の声で目が覚める、素敵な朝を体験できます!

また、第1弾に引き続き、宿泊者限定でオリジナルバスタオルが先着100名に当たるキャンペーンも開催されます。

5周年お祝いメッセージボードにボルト・サラダ・ミツキが登場

第1弾・第2弾より登場している5周年お祝いメッセージボードに、第3弾描きおろしイラストの「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」が追加で登場。

「お土産処」にて油性ペンが貸し出されているので「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」へのメッセージも記入できます☆

※画像はイメージ

「うずまきボルト」「うちはサラダ」「ミツキ」の描き下ろしイラストのグッズなどが登場する、アニバーサリーイベント第3弾!

富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」の開業5周年記念第3弾イベントは、2025年1月14日(火)から4月11日(金)までの開催です。

ⓒ岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

