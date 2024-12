adieu(上白石萌歌)が、12月27日(金)22時に公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第504回に登場する。【関連写真】上白石萌歌が歌うCHARAの名曲『やさしい気持ち』MV場面カット「THE FIRST TAKE」は、一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。チャンネル登録者数は12月27日時点で1040万人を突破している。

「THE FIRST TAKE」第504回に登場するのは、約3年半ぶりとなるadieu(上白石萌歌)。TVアニメ『半妖の夜叉姫』弐の章エンディングテーマとして話題となった『穴空きの空』をパフォーマンスする。壮大な世界にいるひとりの自分を表現した本楽曲を、透き通るような歌声と、盟友Yaffleが手掛けた、ストリングスを迎えた「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルなアレンジにて一発撮り。▼adieuコメント「THE FIRST TAKE」は真っ白の世界ですが、人によっていろんな色が彩られる場所です。白ってすごくシンプルな色だからこそ、この人の歌はこういう色があるとか、こういう色の言葉を纏っているとか、すごく張り詰めた空気の中で見られる場所なので、私もいつも以上に自分の思い浮かべている言葉とか音を、彩りを添えて歌えたらいいなと思って歌いました。【あわせて読む】adieu(上白石萌歌)、昨年リリースのEP『adieu 3』アナログ盤が発売決定