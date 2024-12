世界中で大人気の「セサミストリート」と「niko and ...(ニコアンド)」がコラボレーション!2025年1月1日(祝)より、セサミストリートとコラボしたウィンターコレクションアイテムが、「niko and ...(ニコアンド)」国内全店舗、公式WEBストア「and ST(アンドエスティ)」、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、海外店舗で販売される。また、今回のコラボレーションアイテムを掲載した特設WEBページも先行公開中。ポップでカラフルなウィンターアイテムをチェックしよう。

「niko and ...」が「セサミストリート」とのウィンターコレクションアイテムを2025年元日より発売

「ウラケプルオーバー」(7000円)。カラーはオフホワイト、グレー、レッド、グリーンの4種

「ウラケパーカー」(7500円)。カラーはオフホワイト、グレー、ネイビーの3種

「フォトロンT」(6000円)。カラーはオフホワイト、グレー、ネイビー、チャコールの4種

「ニットカーディガン」(8500円)。カラーはイエロー、ブルー、チャコールの3種

「2Pソックス」(2000円)。カラーはレッド、イエロー、ブルーの3種

「ハンドウォーマー」(3990円)。カラーはレッド、イエロー、ブルーの3種

「キャップ」(4400円)

アイテムを組み合わせてコーディネートしてもかわいい

カーディガンはカラーごとにデザインされるキャラクターが異なる

今回のウィンターコレクションでは、エルモやクッキーモンスターなど人気のキャラクターをカラフルなデザインに落とし込んだアイテム全8型を展開。アパレルからは、キャラクターたちの表情をかわいくワンポイント刺しゅうした「【セサミストリート】ウラケプルオーバー」(7000円)やコミック風のデザインを背中に施した「【セサミストリート】ウラケパーカー」(7500円)、楽しそうなキャラクターたちの実写フォトがプリントされた「【セサミストリート】フォトロンT」(6000円)、小さく描かれたキャラクターの表情が目を引くふわふわでカラフルな「【セサミストリート】ニットカーディガン」(8500円)などが登場。身幅をもたせた1サイズ展開のため、ユニセックスで着用可能だ。ファッション雑貨からは、キャラクターの目や顔がワンポイントで施され、キャラクターに合わせたカラー展開の「【セサミストリート】2Pソックス」(2000円)や「【セサミストリート】ハンドウォーマー」(3990円)などが登場。コーデュロイ生地の「キャップ」(4400円)を取り入れれば冬コーデのアクセントになってくれそう!身に着けるだけで気持ちが上がる、ポップでカラフルなコラボレーションアイテムでこの冬を明るく楽しもう。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.(C)2024 Sesame Workshop. All rights reserved.