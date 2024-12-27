ÊªÍý¸°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡© ÃíÌÜ¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥¡¼¡×¤Ç1ÆüÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿
Ì¤ÃÎ¤Ê¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢°Õ³°¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤äÆþÂà¼¼´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥¡¼¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ä¤é¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¿·µ¬³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¡¦¹ËÆ£¡Ê¤¢¤ß¤È¤¦¡Ë¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ°ìÆüÆ¯¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¹ËÆ£¤ÏÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¡©
¥Ó¥Ã¥È¥¡¼¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢½»Âð¸þ¤±¤Î¡Öhomehub¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ï¥Ö¡Ë¡×»ö¶È¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±¤Î¡Öworkhub¡Ê¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ö¡Ë¡×»ö¶È¡£¤É¤Á¤é¤âBtoB¡Ê´ë¶È¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¸þ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»äÀ¸³è¤Ç°Õ¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤²¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¡ª
Îã¤¨¤Ð¡Öhomehub¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¼«Âð¤Î¥«¥®¡¢ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤È¼«Âð¤Ç2¼ïÎà¤Î¸°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥È¥¡¼¤Ê¤é¥¢¥×¥ê¤ä´éÇ§¾Ú¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÊªÍý¸°¤¤¤é¤º¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢½»ÂðÀßÈ÷¤Î¼èÀâ¤Î³ÎÇ§¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢³Æ¼ï¿½ÀÁ¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Î»ÜÀß¤ä¥¸¥à¤ÎÍ½Ìó¡¦·èºÑ¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼¡¢²È»öÂå¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¡¼¤ÎÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶áÇ¯¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¢¤ëDX²½¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÃÏÌ£¤À¤±¤ÉÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¤Íè¤Î½»Âð¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤òÌä¤ï¤ºÏ¢Íí¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â½õ¤«¤ë¤è¤Í¡Á¡£
°ìÊý¤Î¡Öworkhub¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£¼Ò°÷¤ÎID³ÎÇ§¤ä´éÇ§¾Ú¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯Ï¢·È¤Ê¤É¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯´Ä¶¤ÎDX²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Î¥«¡¼¥É¥¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ´éÇ§¾Ú¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡Ö¥«¡¼¥É¥¡¼¡¢²È¤ËËº¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤Ï¢Íí¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤·¡£
Â¾¤Ë¤â²ñµÄ¼¼¤Ø¤ÎÆþ¼¼¤äÍ½Ìó¤â´éÇ§¾Ú¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤Î¥¹¥¥ÞÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤â¥Ó¥Ã¥È¥¡¼¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤ÏÁ´Éô¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ó¥Ã¥È¥¡¼¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Ãç´Ö¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹
¥Ó¥Ã¥È¥¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¡£¿Í¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ò·Ò¤®¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÉÔ¼«Í³¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¿·¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥È¥¡¼¤Ï¡¢¸½ºß¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÉÔ¼«Í³¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥¡¼¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î´Ä¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
Æ°²è¸åÈ¾¤Ç¤ÏÂåÉ½¤¬µá¤á¤ë¿ÍÊªÁü¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²æ¤³¤½¤Ï¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Ó¥Ã¥È¥¡¼¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source: ¥Ó¥Ã¥È¥¡¼