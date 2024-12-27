adieu（上白石萌歌）人気TVアニメのEDテーマを一発撮り！「『THE FIRST TAKE』は真っ白の世界」
■「いつも以上に自分の思い浮かべている言葉とか音を、彩りを添えて歌えたらいいなと思って歌いました」（adieu）
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』の第504回に、adieu（上白石萌歌）が登場し、「穴空きの空」をパフォーマンス（12月27日22時よりプレミア公開）。
adieuが『THE FIRST TAKE』に出演するのは約3年半ぶり。「穴空きの空」は、TVアニメ『半妖の夜叉姫』弐の章エンディングテーマとして話題となった楽曲だ。
壮大な世界にいるひとりの自分を表現した本楽曲を、透き通るような歌声と、盟友Yaffleが手掛けたストリングスを迎えた『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなアレンジにて一発撮り。
リリース情報
2024.11.27 ON SALE
ALBUM『adieu 4』
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
adieu OFFICIAL SITE
https://www.adieu-web.com/