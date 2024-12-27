¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¼ÒÄ¹¡ß¸µÁÄ¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤¬ÆÃÊÌÂÐÃÌ¡ª¡Ö¤É¤óÄì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡×
ÌÚ¸Ï¤é¤·¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿12·î²¼½Ü¤ÎÌë£·»þ²á¤®¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê70¡Ë¤¬ºòÇ¯5·î¤Ë¼«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÀéÍÕ¸©¡¦Á¥¶¶¤Î¾ÆÆùÅ¹¡Ø¥¸¥å¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤ÏÄ¶Ëþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡Ø¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê»á¡Ê54¡Ë¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¥µ¥ó¥¿¤Î³Ê¹¥¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê69¡Ë¤ä¡Ø¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Î¹â¿Ü±¡Ä¹¡Ê79¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ø¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ÎCM¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ç¸Ä¿Í»ñ»º300²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿º£ÃíÌÜ¤Î¿ÍÊª¤À¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢À¾Â¼»á¤¬¤º¤Ã¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀÐÅÄ»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£Æó¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖÄ©Àï¡×¤È¡ÖºÆµ¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³
¡¼¡¼¤½¤â¤½¤â¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤¬ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
À¾Â¼ ¡§¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÅ¼Ö¤Ç¡ÊÅÔÆâ¤«¤é¡ËÁ¥¶¶¤Þ¤Ç90Ê¬¤«¤±¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤¿¤ÀÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»¨ÍÑ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¡¢¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°ìÊ¼Â´¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ÝÇ½³¦¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤«¤éº£¡¢´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¾Â¼¡§¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î·èÃÇ¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÅÔÆâ¤ÎÂç¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£
ÀÐÅÄ¡§¥³¥í¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¿©»ö¤ò¤Ï¤¸¤á²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âÅöÁ³²ÈÂ²¤«¤é³ÖÎ¥¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ëÆü¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¼¼Æâ¤Ç¿©»ö¤¹¤ëËÍ¤Î»Ñ¤òÁë±Û¤·¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥³¥í¥Ê¤¬¤¦¤Ä¤ë¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡Ù¤Ã¤Æ¥Þ¥Þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤ÆËÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¤Í¡£µÕ¤Ë¡Ø¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Â¼¡§¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ËÜÅö¤Ëµã¤±¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤â²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ë¤·¤¿¤óART¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤â¡¢¡ÉÌ¿¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÀÐÅÄ¤µ¤ó¡¢¾ÆÆùÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
ÀÐÅÄ¡§69ºÐ¤Î»þ¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÅ¹¤ò³«Å¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯¹ÃÈå¤â¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç¯¤òËº¤ì¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÕ¤Ë²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡É¾ì½ê¡É¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¼¡¼À¾Â¼¤µ¤ó¤â¡¢TikTok¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹
À¾Â¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï²¿¤¬¥¦¥±¤ë¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¤Ë¹Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥Ð¥º¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Á´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¡¢ËèÆüÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡§¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Â¼¡§¡Ø¤Ë¤·¤¿¤óART¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤â£²Ç¯È¾¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ºÇ¶á·Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï²¿¤¬Àµ²ò¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤À¡ª¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÅÄ¡§ËÍ¤â¼ã¤¤º¢¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤ëÁ°¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÀÑ¤ß¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¾ÆÆùÅ¹¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤âÄñ¹³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Öµæ¶Ë¡¢»à¤Ê¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¼¡¼¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤Ï¤ªÆó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀÐÅÄ¡§¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤É¤óÄì¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ¥¤ì¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤âÃ¡¤«¤ì¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Þ¤Ç¤ÏÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¤´°§»¢¤ä¼Õºá¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤ËÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢µÕ¶¤Î»þ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
À¾Â¼¡§ËÍ¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¡ËÍ»»ñ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤ËÎä¤¿¤¤ÂÐ±þ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡£¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤Î¤Ï¤º¤ÎÂç¼ê¶ä¹Ô¤âÆ°¤«¤º¡¢Â¾¤Î¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¶ä¹Ô¤¬É¬»à¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ìµ¤¤Ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Çä¾å98¡ó¸º¤Ç¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÉÅÝ»º¡É¤â³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¶ä¹Ô¤Ë¤Ïº£¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯»Ï¤Î°§»¢²ó¤ê¤Î»þ¤ÏÉ¬¤º¤½¤Î¶ä¹Ô¤Ë¡¢»ä¤â°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡§¤É¤óÄì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅØÎÏ¤·¤¿Ê¬¡¢·ë²Ì¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ©Àï¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¾Â¼¡§ËÍ¤ÎTikTok¤Ç¤â¡¢¤É¤óÄì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬°ìÈÖ¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ø¤³¤ì¤ò¸«¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥â¡Ê2015Ç¯¤Î°ÂÊÝË¡À©¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¹ñ²ñÁ°¥Ç¥â¡Ë¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐÅÄ¡§¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Â»ÆÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£º¤Æñ¤ÊÆ»¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿Êý¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¾Â¼¡§¤½¤Î»ÑÀª¡¢¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥ê¥¹¥¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»à¤Ê¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÅÄ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈµÕ¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¿ÍÀ¸¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¼¡¼ºÇ¸å¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
À¾Â¼¡§ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬¤¹¤´¤¤¡£¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤ËÂº·É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ø¤ÏÄã¤¯¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
ÀÐÅÄ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¾Â¼¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢º£¤ÎÀ®¸ù¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À®¸ù¤È¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÆó¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤âÄü¤á¤º¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÀÅ¤«¤Ê¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¦»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£