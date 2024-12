淡路島にある「ハローキティ」の施設 「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」で、お正月限定イベントを開催!

おせち料理や冬季限定ドリンク、福袋、お正月特別公演などが楽しめます☆

AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND「お正月限定イベント」

施設情報:

【HELLO KITTY SMILE】住所:兵庫県淡路市野島蟇浦985-1営業時間:平日11:00〜19:00、土日祝10:00〜19:00【HELLO KITTY SHOW BOX/HELLO KITTY APPLE HOUSE】住所:兵庫県淡路市野島平林177-5営業時間:ランチ公演11:00〜13:30、カフェ公演14:00〜17:00※カフェ公演は第1部(14:00〜15:30)、第2部(15:30〜17:00)の2部制

「ハローキティ」をテーマにした淡路島にある「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」

「HELLO KITTY SMILE」 と「HELLO KITTY SHOW BOX」の両施設で、お正月期間に開催されるおせち販売や期間限定のイベント情報を紹介します☆

HELLO KITTY SMILE「スマイルおせち」

料金:イートイン用(2人前〜)8,000円(税込)〜、テイクアウト用(4人前〜)10,000円(税込)〜

※前日までの事前予約のみ

販売期間:2024年12月26日(木)〜2025年1月6日(月)

※予約は2024年12月1日(日)より開始

※イートインは2025年1月1日(水)より提供開始

場所:HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」

新年を彩る豪華おせちとして、全17品の豪華な料理が提供されます☆

有頭海老の塩水煮、淡路鶏もも肉の焼き物、子持ちししゃもの南蛮漬け、胡桃の飴炊き、広東風自家製焼き豚、栗甘露煮、三色糕、桃餅、松風焼き、煮穴子とイカすり身の巻き蒸し、一口蛸柔らか煮、サーモンと大根の巻物、クラゲ、鴨ロースオレンジソース、めぬけの香料焼、数の子、帆立貝柱のスモークが折り詰めになった、見た目も華やかなおせち料理です。

さらに、イートインでは上記17品に加えて、蓮の葉包五目糯米蒸しご飯・水餃子入り蒸しスープ・胡桃のお汁粉の3品が追加で楽しめます!

HELLO KITTY SMILE「New Year Mission 2025」

参加費:1,000円(税込)

期間:2025年1月1日(水・祝)〜1月31日(金)

場所:HELLO KITTY SMILE

「HELLO KITTY SMILE」の5つのエリア内にいるスタッフに合言葉「ハッピーニューイヤー」を伝えると、限定ステッカーがもらえます☆

全5種類の限定ステッカーを全て集めると、イベント限定デザインのハンドタオルもプレゼント!

※無くなり次第終了

HELLO KITTY SMILE「冬季限定ドリンク」

料金:各700円(税込)

期間:2024年12月26日(木)〜2025年1月31日(金)

場所:HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」

寒い冬に体あたたまるホットドリンク2種が登場します。

「アップルパイティーラテ」は、「ハローキティ」が大好きなアップルパイの味を楽しめる優しい甘さのミルクティー。

「チョコレートミルク」は、濃厚なチョコレートの味わいが堪らない贅沢なドリンクです。

乙姫の衣装を着た「ハローキティ」が「2025年」の文字とともに新年を祝う、冬季限定デザインのラテアートも楽しめます☆

HELLO KITTY SMILE&HELLO KITTY SHOW BOX「ハローキティの福袋」

料金:ハローキティの福袋5,500円(税込) ※店頭販売のみ

期間:2025年1月1日(水・祝)〜1月31日(金) ※無くなり次第終了

場所:HELLO KITTY SMILE、HELLO KITTY SHOW BOX

施設ごとに中身が異なる福袋を販売。

「HELLO KITTY SMILE」では、乙姫の衣装を着た「ハローキティ」や玉ねぎの衣装を着た「ハローキティ」等、かわいらしい大人気の“もちもちマスコット”が4種類の内から1つ必ず入ったセットが登場。

また「HELLO KITTY SHOW BOX」の福袋では、施設限定デザインの衣装を着た「ハローキティ」の“おすわりトランペットぬいぐるみ”入りです。

「HELLO KITTY SMILE」では100個、「HELLO KITTY SHOW BOX」では30個が、店頭限定で販売されます!

HELLO KITTY SHOW BOX「ハローキティのお正月 2025」

料金:大人6,400〜6,900円、子供2,900〜3,300円、親子プラン 8,500〜9,000円

※料金には、ショー・お食事・グリーティング・ハローキティ アップルハウス入場料を含む

公演期間:2025年1月2日(木)〜14日(火)

時間:11:00〜13:30(開場 11:00、最終入場 12:00)

曲目:「ハローキティ」が登場する“寿獅子”など含んだ全6曲

料理:植物性由来の食材を使用した計8品のヴィ―ガン御膳を提供

(黒豆/ごま豆腐/チーズコロッケ/煮物/赤飯/ヴィ―ガンハンバーグ/蓮根饅頭すまし梅の香り/苺あんみつ)

場所:HELLO KITTY SHOW BOX

お正月にぴったりの楽曲を和太鼓や篠笛で生演奏するほか、日本の伝統文化を取り入れた 「寿獅子」の演目も楽しめる、お正月限定の特別公演を開催!

事前予約をすると、HELLO KITTY SHOW BOXオリジナルデザインカレンダーがプレゼントされます!

新年を祝うおめでたい雰囲気に包まれた「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」のお正月限定イベント!

「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」の「HELLO KITTY SMILE」と「HELLO KITTY SHOW BOX」の両施設で行われる、おせち料理販売や期間限定イベントなどの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハローキティのおせち料理や福袋も!AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND「お正月限定イベント」 appeared first on Dtimes.