タブレットモードやテントモードなど様々なシチュエーションに対応！デントオンラインショップ「GPD Pocket 4」

UMPC専門店「デントオンラインショップ」を運営するスリーワンは、UMPCのリーディングカンパニー、GPD Technology社が開発した最新UMPC「GPD Pocket 4」を、2024年12月6日に正式発表し、同日より予約受付を開始しました。

デントオンラインショップ「GPD Pocket 4」

発売日 : 2025年1月末頃

価格 : ●通常価格

AMD Ryzen 7 8840U/メモリ16GB/SSD1TB版:

146,700円(税込)

AMD Ryzen(TM) AI 365/メモリ32GB/SSD2TB版:

199,700円(税込)

AMD Ryzen(TM) AI 9 HX370/メモリ64GB/SSD2TB版:

247,900円(税込)

GPD Pocket 4利用イメージ

■商品の特徴

*8.8インチ irisディスプレイ

180度回転可能なディスプレイは、タブレットモードやテントモードなど様々なシチュエーションに対応が可能。

キーボードを使わないタッチ操作での作業やコンテンツ閲覧を快適にします。

LTPS技術を採用した2.5K解像度の画面は、97%DCI-P3高色域とプロ仕様のICC色補正に対応し、クリエイティブな領域の作業にも柔軟に対応。

また、最大144Hzの高リフレッシュレートで動きの激しい映像も残像感が少なく滑らかに映し出します。

*マルチモジュール機構

GPD Pocket 4は、革新的な「マルチモジュール機構」により、用途に合わせてドライバー一本でモジュールを自由に交換可能。

SDカードモジュールでデータ転送を効率化、LTEモジュールで場所を選ばず高速通信、KVMモジュールで複数PCを統合操作、RS232モジュールで産業機器やレガシーデバイスとの接続を実現します。

この柔軟性により、主にビジネスの現場でのあらゆるシーンで最適なワークフローを提供します。

*最新Ryzen(TM)AIプロセッサ搭載

わずか770gのコンパクトボディに、AMD Ryzen(TM)AIプロセッサを搭載。

圧倒的な携帯性と高性能、AIによる高度な処理能力を融合させました。

内容 : USB-Cケーブル、充電アダプター、説明書兼保証書、

SDカードモジュール(RS232、KVM、LTEモジュール別売)

予約特典 : 純正専用保護ケース

液晶保護フィルム(光沢、反射防止各1)

マイクロファイバークロス

消耗品交換半額クーポン(電子データ)

サイズ : 約 縦206.8mm×横144.5mm×厚22.2mm

カラー : ブラック

素材 : 6061アルミニウム合金、ユニボディ構造

保証・サポート: デントオンラインショップによるお届け日より1年間の

製品保証、国内修理サポート

販売場所 : デントオンライン公式ショップ

https://shop.dent-online.net/?pid=183917513

