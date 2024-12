佐賀県酒造の日本酒3種類を味わえる！ガーデンテラス佐賀ホテル＆リゾート「佐賀くらべ晩酌セット」

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートでは、気軽に佐賀のお酒を楽しめる「佐賀くらべ晩酌セット」を30組限定にて2025年1月1日(水)から発売します。

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート「佐賀くらべ晩酌セット」

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートでは、気軽に佐賀のお酒を楽しめる「佐賀くらべ晩酌セット」を30組限定にて2025年1月1日(水)から発売。

豊かな自然にかこまれた佐賀県は、米と水の名産地でもあります。

広大な佐賀平野では上質な米が作られ、背振山系と多良岳山系の良質な伏流水が豊富ということもあり県内には数多くの酒蔵が点在します。

「佐賀くらべ晩酌セット」では、味わい、香り、バランスの違いを楽しめるよう、甘口・中口・辛口と異なる特長をもった3種類のお酒を用意しました。

それぞれ小瓶でお部屋にお届けするので、日本酒に造詣の深い方はもちろん、普段はあまりお酒を飲まないけれど、佐賀のお酒を味わってみたいという方にも挑戦しやすいセットとなっています。

ホテルおすすめのおつまみ、呼子木屋の「いかまつばフライ」とともに晩酌しながら、お好みの1本を発見するのも楽しさのひとつです。

佐賀市重要無形文化財にも指定されている「肥前びーどろ」グラスで味わう日本酒で佐賀の夜を楽しめます。

【佐賀くらべ晩酌セット概要】

期間:2025年1月1日(水)〜2025年2月28日(金)

時間:16:00〜21:00 ご希望時間お部屋にお届けします。

料金:1セット 2,500円(消費税別)

種類:甘口…東一(五町田酒造)

中口…松浦一(松浦一酒造)

辛口…光武(光武酒造)

※受付宿泊予約時または滞在中にフロントにて受付

【五町田酒造】

佐賀県嬉野市にあり大正11年(1922年)に創業。

「東洋一の酒を目指す」という熱い想いを込めて代表銘柄「東一」を造り続けています。

米の旨みを追求し、高品質な酒米「山田錦」の栽培から酒造りまでを一貫して蔵人全員が一体となって取り組んでいます。

<五町田酒造>

【松浦一酒造】

佐賀県伊万里市にある、300年以上の歴史を持つ酒造です。

松浦地方で一番になりたい願いを銘柄へ込めたお酒を造り続けています。

「手作りのまごころ生きるうまい酒」をモットーに、自然の恵み・人の心が活かされた酒造りをしています。

<松浦一酒造>

【光武酒造】

佐賀県鹿島市にある元禄元年(1688年)の創業以来、300年以上の歴史を持つ酒造です。

企業理念に「酒造りは人づくり」を掲げ「伝統の中からの革新」を合言葉に、昔からの酒造りの伝統は守りながらも一つ一つの製品の品質向上には絶え間のない努力を続けています。

<光武酒造>

【肥前びーどろについて】

明治36年の創業以来、120年以上の歴史を持つ副島硝子工業にて唯一製造されています。

型を使わず、職人が一つ一つ丁寧に宙吹きで仕上げており、温かみある形と優しい口当たりが特徴です。

<肥前びーどろ>

<肥前びーどろ>

<肥前びーどろ>

【ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートについて】

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾートは、佐賀駅から車で約8分に位置し、それぞれ異なる趣のある全28室のスモールラグジュアリーホテルです。

高く伸びる片流れの屋根が印象的で、傾斜のある西側壁面を覆う木製ルーバーは建物と周囲をつなぐデザインとなっています。

特徴的な外観とこだわりのある内装が評価され、2020年度「日本建築家協会優秀建築選100作品」に選ばれたほか、2024年には「建築・デザイン・アート・ファッション・旅など好奇心旺盛に人生を楽しむ」をテーマにした月間ライフスタイル誌である「Casa BRUTUS」で特集された「日本のデザインホテル100」にも選ばれました。

宿泊者専用のラウンジやプール、サウナのほか、さまざまなシーンで利用いただける鉄板焼きダイニングなども完備しています。

<ホテル外観>

<ホテル外観>

【施設概要】

ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート

所在地 : 〒840-0850 佐賀県佐賀市新栄東3丁目7-8

アクセス: [タクシー]JR佐賀駅南口より約8分

[バス]佐賀駅バスセンター(4番のりば)より約10分

(58番 中折経由鍋島駅行 ― 新栄小前下車)

[車]福岡市内より、九州自動車道経由で約1時間

長崎市内より、長崎自動車道経由で約1時間30分

熊本市内より、九州自動車道経由で約1時間45分

佐賀・大和I.Cより約20分

九州佐賀国際空港より約30分

駐車場 : 敷地内駐車場(150台収容可能)

URL : https://www.gt-saga.jp/

(「ガーデンテラス佐賀ホテル&リゾート」で検索)

