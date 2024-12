日向坂46がが12月26日(木)、秋から行ってきたツアー「Happy Magical Tour 2024」の最終公演を東京ドームで開催した。【写真】ファンタジー感ある演出でファンを楽しませた「Happy Magical Tour 2024」最終公演【49点】今回のツアーのテーマは、おばけホテルで繰り広げられる魔法のショー。東京ドームに組まれた豪華なセットを舞台に、日向坂46の原点回帰とも言えるファンタジー感ある演出でファンを楽しませた。同グループにとって、東京ドームでの公演は2022年3月に続いて2度目。コロナ禍だった前回と異なり、初の声出しでの開催となり、序盤から会場はファンの大声援に包まれた。

ライブは、四期生の正源司陽子の「おひさま(日向坂46ファンの愛称)、盛り上がっていくぞー!」という気合いの入った掛け声でスタート。正源司がセンターを務める11thシングル『君はハニーデュー』に合わせ、会場では序盤とは思えないほどの大コールが起きた。続いて、三期生の上村ひなのがセンターを務める10thシングル『Am I ready?』。センターステージにはうさぎや雪だるまなど様々なオブジェが登場し、メンバーたちの「うさぎダンス」でファンを魅了した。今度は四期生の小西夏菜実がセンターを務める『雨が降ったって』。本来は四期生が歌う楽曲だが、このツアーでは一〜三期生もパフォーマンスに参加して、コミカルな動きも取り入れながら賑やかに踊った。ここでメンバーたちがステージに集合し、東京ドームに集ったファンに挨拶。メンバーが「ハッピー」と言うと、ファンは「マジカル」と大きなコールを返し、キャプテンの佐々木久美は「最高です!」と笑顔を見せた。続いてのパートは、一期生の高瀬愛奈がセンターに立って『真夜中の懺悔大会』を披露。これも一期生曲だが、後輩たちが参加し、白い衣装にハットや杖を携えて楽しくパフォーマンスした。さらに、メンバーによる振り付け講座を挟んで、『ホントの時間』。ファンと一緒にサビの振り付けを踊り、日向坂46らしい会場との一体感を演出する。ここで制服姿の四期生が登場すると、ソウル風サウンドのダンスナンバー『夕陽Dance』を踊る。グループ最年少の渡辺莉奈がセンターを務める四期生曲で、間奏では全員のソロダンスも披露し、加入3年目のメンバーたちの成長を印象付けた。今度は2台の大型フロートに全メンバーが乗り込み、2ndシングル『ドレミソラシド』を歌唱。クリスマス仕様の白いフード付きコートを着たメンバーたちが、会場のファンに手を降ってコミュニケーションを取った。曲終わりで、小坂菜緒から金村美玖にセンターをバトンタッチ。一気に転調し、アップテンポの6thシングル『ってか』へ。グループ史上最高難易度のダンスナンバーで、パフォーマンス力を存分に見せつけた。続いて四期生がセンターステージに移動し、彼女たちの初めての曲『ブルーベリー&ラズベリー』を歌う。そして再び全メンバーが登場し、1塁側と3塁側のステージに分かれると、ライブ定番曲『My fans』へ。昨日に続いて、二手に分かれたメンバーたちがダンス対決をしたが、今日は会場のファンも自主的に赤と青のサイリウムに分かれ、ドーム全体で楽曲を盛り上げた。そのままの流れで、グループ随一のアゲ曲『キツネ』をパフォーマンス。ここで「ひなあいコラボコーナー」。日向坂46の冠番組『日向坂で会いましょう』の人気企画にちなんで、今回のツアーで懺悔したいことを告白する「ハピマジ懺悔大会」を行なった。四期生の石塚瑶季から、ゲームコーナーで不正があったと告発された宮地すみれは、カメラに向かって懺悔しながらちゃっかり得意のぶりっ子顔でキメた。コーナー後の一曲目は、1stアルバムリード曲『アザトカワイイ』。日向坂46のイメージを決定した明るくアイドルらしい楽曲で、センターを務める佐々木美玲はじめ、メンバーたちが笑顔を振りまいた。ここで、ファンへのクリスマスプレゼントとして、今回のツアーで卒業したばかりの元メンバーたちがサプライズで登場。二期生の丹生明里が9thシングル『One choice』を、同じく二期生の濱岸ひよりが『青春の馬』、そして昨日卒業セレモニーを行なったばかりの加藤史帆が5thシングル『君しか勝たん』をパフォーマンスした。まさかのサプライズに、ファンからは大きなどよめきと特大のコールが起こった。2022年の東京ドーム公演はコロナウィルス感染のため欠席していた濱岸は、歌唱中から大粒の涙を流して、「初めての東京ドーム、最高でしたー!」と笑顔で伝えた。また、披露した楽曲のセンターポジションを継承するような演出もあり、卒業したばかりのメンバーたちがこれからの日向坂46へエールを送るブロックとなった。続いては四期生のみの「ひなあいコラボコーナー」。これまでツアーで行ってきた様々なゲーム対決の最終戦として、メンバー6名による速歩き対決を行なった。結果は、同期一の運動神経を誇る清水理央が1位でフィニッシュし、総合優勝を飾った。ここからはライブ終盤戦。佐々木久美の「おひさま、腹の底から声出してみろー!」というアオリとともに、日向坂46のライブアンセム『誰よりも高く跳べ!2020』を踊る。大サビではメンバーもファンも感情を爆発させ、大ジャンプした。続いて金村美玖の圧巻のソロダンスから、アップテンポなダンス曲『アディショナルタイム』で畳み掛ける。そして三期生の高橋未来虹が、模造刀を手に真剣な表情で殺陣を披露。11thシングルの選抜外メンバーによって結成された「ひなた坂46」の『錆つかない剣を持て!』をパフォーマンスした。間奏では、ライブスペシャルバージョンの激しいダンスも披露し、アンダーメンバーの層の厚さを見せつけた。続いて、四期生の藤嶌果歩が「2024年、日向坂を好きでいて楽しかったですか? 私達も今日、みなさんに会えて幸せだったよ! 東京ドーム、叫べー!」というアオリとともに、四期生曲「見たこといない魔物」へ。全力パフォーマンスで観客を盛り上げた。ここで正源司陽子、藤嶌果歩のミュージカル風ダンスを挟み、ふたりがWセンターを務める12thシングル『絶対的第六感』を披露。ラテン風サウンドのダンサブルな楽曲で、ライブ本編をしめた。アンコールに登場したメンバーたちは、日向坂46のファンへの思いを歌った曲『HEY!OHISAMA!』を歌い、ファンとコール&レスポンスを楽しむ。そして最後の「ひなあいコラボコーナー」へ。ツアーを通じて行なってきたホームラン対決の決勝戦として、上位5人がトスバッティングを行うことになったが、サプライズでオードリー春日俊彰が登場。さらに、若林正恭も自前の自転車「ラスタカラー号」でアリーナを疾走して姿を現した。メンバーも知らされていなかったオードリーの揃い踏みに、佐々木久美や郄橋未来虹らは涙を流して喜んでいた。そして春日も加わったバッティング対決は、藤嶌果歩が見事に優勝して、ホームラン王の称号を得た。オードリーの二人を見送りながら、日向坂46のライブには欠かせない『JOYFUL LOVE』を歌唱。メンバーたちは、ファンがサイリウムで作る「虹」の中を歩きながら歌う。曲終わりには告知VTRが流れ、2025年4月5日、6日に、日向坂46の周年ライブ「6回目のひな誕祭」が横浜スタジアムで開催されることが発表された。VTR後、キャプテンの佐々木久美が、ツアーの締めくくりとなるMCを行った。「このハッピーマジカルツアーっていうのは、2024年、こんなに日向坂、成長したよって姿をみなさんにお見せできたらいいなという気持ちでやらせていただいてたんですけど。ライブって、楽しいじゃないですか。ほんとに、夢のような時間というか。ここにいる時だけは、嫌なこととか、苦しいこととかあったとしても、全部忘れられて、帰りに少し心が軽くなって、みんなが笑顔になってくれるっていう。そういう時間になったらいいなと思って、私達はライブっていうステージに立たせていただいてるんですけど。今回のツアー、兵庫と、愛知と、福岡と回らせていただいて、最後にここ、もう一度ここに立ちたいと言わせていただいた東京ドームで、こんなに楽しい時間を過ごすことができて、もう、最高の2024年だったなと私達も思います。本当におひさまのみなさん、今年もありがとうございました。(大歓声)嬉しい、ありがとうございます。でも、ここで留まるわけでもなく、もちろん私達はもっともっと上を目指したいですし、目指すべきだと思っています。メンバー一同、一人一人力をつけて、来年には五期生も入ってきます。幸せハッピーな日向坂をお届けできたらと思います。これからもよろしくお願いします!(全員で)よろしくお願いします!」そして最後の一曲には、先程登場した3人の卒業メンバーも参加。日向坂46のデビュー曲『キュン』を全員で歌った。最後に、佐々木久美の「こんなに楽しい時間を過ごすことができて幸せです。おひさまサイコー!」という言葉とともに、メンバーたちはステージを後にした。しかし、この日はダブルアンコールが発生。『キュン』からセンターを務めていた小坂菜緒が、久々にセンターを務める13thシングル『卒業写真だけが知ってる』を初パフォーマンスした。アップテンポの王道恋愛ソングで、ファンからの大歓声を受け、ライブを終えた。今回のツアー中に卒業したメンバーたちや、オードリーのサプライズ出演。そしてダブルアンコールでの新曲披露と、ファンへのプレゼントがこれでもかと詰め込まれた今回のライブ。これまでは期別で歌ってきた楽曲も、一期生から四期生が一丸となってパフォーマンスする姿を披露してくれた。序盤から弾けるエネルギーと溢れ出るハッピー感は、グループ史上最高だったと言っても過言ではないだろう。2回目の東京ドームを達成した日向坂46は、この勢いに乗って、来年はより充実した活動を見せてくれそうだ。▼日向坂46「Happy Magical Tour 2024」東京公演2日目セットリストM1 君はハニーデューM2 Am I ready?M3 雨が降ったってM4 真夜中の懺悔大会M5 ホントの時間M6 夕陽DanceM7 ドレミソラシドM8 ってかM9 ブルーベリー&ラズベリーM10 My fansM11 キツネM12 アザトカワイイM13 One choiceM14 青春の馬M15 君しか勝たんM16 誰よりも高く跳べ!2020M17 アディショナルタイムM18 錆つかない剣を持て!M19 見たことない魔物M20 絶対的第六感EN1 HEY!OHISAMA!EN2 JOYFUL LOVEEN3 キュンWEN 卒業写真だけが知ってる【あわせて読む】日向坂46、13thシングル『卒業写真だけが知ってる』MV公開!テーマは"春を告げるパレード"