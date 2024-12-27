Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï°ã¤¦Âè°ì»ÖË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¡Ä¡© ¡È²¾ÌÌÏ²¿Í¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÉÁÏÀß¼Ô¤È¤·¤Æ¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤ëÃËÀ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È³ØÎò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡È°Õ³°¤Ê¹Í¤¨¡É
¡¡ËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤ò¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÈñ¤ä¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÊÌÂç³Ø¤Ø¤ÎÅ¾³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¹ç³Ê¤·¤¿Âç³Ø¤Ç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö²¾ÌÌÏ²¿Í¡×¤ÎÆ»¤òÁª¤Ó¡¢Èà¤é¤òºÆ¤Ó´ù¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢ÂÇ»»Åª·×²è¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊÌ¤Î²¿¤«¤«¡½¡½¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²¾ÌÌÏ²¿Í·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤â¤è¤¦¤ò¾Ò²ð¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¤¢¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î²¾ÌÌÏ²¿Í¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö²¾ÌÌÏ²¿Í¡¦ºÆ¼õ¸³¸òÎ®²ñ¡×¤ò20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÁÏÀß¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¤Ê¤¼¡¢²¾ÌÌÏ²¿Í¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤Ó¡¢¸½ºß¤â²¾ÌÌÏ²¿Í¡¦ºÆ¼õ¸³À¸¤È´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¡Ö²¾ÌÌÏ²¿Í¡¦ºÆ¼õ¸³¸òÎ®²ñ¡×
¡Ò¾¾Èø°ì¼ù¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿40Âå¡Ë¤ÎÊ×Îò
¡¦´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÎÌ¾Ìç¹»¤«¤éÅìµþÂç³ØÊ¸²ÊµÎà¤òÌÜ»Ø¤¹¤âÉÔ¹ç³Ê¡£
¡¦Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉô¤Ø¿Ê³Ø¸å¡¢²¾ÌÌÏ²¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÃÇÇ°¡£
¡¦¶µ°é·Ï»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Ï¸øÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£¡Ó
¢¡¢¡¢¡
¥µ¡¼¥¯¥ëÀßÎ©¤Î¤¤Ã¤«¤±
¡½¡½¾¾Èø¤µ¤ó¤ÏÅìµþÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾Èø¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÂ¢´±Î½¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´±Î½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÅìÂç¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤È·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÅìµþÂç³ØÊª¸ì¡Ù¡Ê¹¾ÀîÃ£Ìé¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¼¾åÄ¾¼ù¤¬Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤Ç²¾ÌÌÏ²¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤«¤é¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¾ÌÌÏ²¿Í¡¦ºÆ¼õ¸³¸òÎ®²ñ¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥¯¥ë¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾Èø¡¡Áá°ðÅÄÂç³ØÆþ³Ø¸å¡¢²¾ÌÌÏ²¿Í¤Î¤Û¤«¤Ë¤â»ÊË¡»î¸³¡¢¹ñ²Èµ¼ï»î¸³¡¢½Î¹Ö»Õ¡¦²ÈÄí¶µ»Õ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢²áÏ«¤¬¤¿¤¿¤Ã¤ÆÀº¿À¼À´µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤«¤é¡Ö5Ç¯¤¢¤ë¤¤¤Ï10Ç¯¤Ê¤É¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢´±Î½¡¦Ë¡Áâ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¡¡¿Æ¤âµÙ³Ø¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²¾ÌÌÏ²¿Í¼ºÇÔ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼õ¸³»ØÆ³·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²¾ÌÌ¼ºÇÔ¤Ç¶ì¤·¤à¼õ¸³À¸¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²ñ¤òÀßÎ©¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿È¿¾Ê¤«¤é¡Ö¤¿¤È¤¨¼õ¸³·ë²Ì¤¬´î¤Ð¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÆðÃåÎ¦¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¹¤°¤Ë²¾ÌÌÃç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡½¡½ÁÏÀß¤·¤Æ¤¹¤°¡¢Â¿¤¯¤Î²¾ÌÌÏ²¿ÍÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾Èø¡¡ÁÏÀß½é´ü¤Ï¡¢10Ì¾ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ò¡ÖÅìÂç¡¢µþÂç¤ËÍî¤Á¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Âçµó¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤ëÂç³Ø¡×¤À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï°ã¤¦Âè°ì»ÖË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë²¾ÌÌÃç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¼Â¾ð¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ°Ï¤ÎÁá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉô¹ç³Ê¼Ô¤¬¤ª¤ª¤à¤ÍÅìÂç¡¦µþÂç»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë³ê¤ê»ß¤á¤ÎÂç³Ø¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³èÆ°ÆâÍÆ¤ÈºÇ½ªÌÜÉ¸
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö²¾ÌÌÏ²¿Í¡¦ºÆ¼õ¸³¸òÎ®²ñ¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾Èø¡¡²ñ°÷¤¬´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶Ä´À°¤¬¼ç¤Ê»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£³°Éô¹Ö»Õ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Î¹Ö±é²ñ¡¢ÅòÅçÅ·¿À¤Ø¤Î¹ç³Êµ§´ê¤Î¤Û¤«¡¢Æü¡¹¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤Ç²ñ°÷Æ±»Î¤Îå«¤òºî¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤ê¡¢Æþ²ñ¼Ô¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¹ç³Ê¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾Èø¡¡´õË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤ì¤Ð²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤±¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î²¾ÌÌÏ²¿Í¤¬²¿¤«¤·¤é°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö²¾ÌÌÏ²¿Í¡¦ºÆ¼õ¸³¸òÎ®²ñ¡×¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÖË¾¹»¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÇÛÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¾¾Èø¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤ÐA¤µ¤ó¤¬»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤Ë¡¢B¤µ¤ó¤Ï¸½ºßºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÉÔËþ¤¬¤¢¤ê²¾ÌÌÏ²¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ²ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Èø¤µ¤ó¤¬´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤È¤Ï
¡½¡½¾¾Èø¤µ¤ó¤ÏÁÏÀß¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¾Èø¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá°ðÅÄÀ¸¤Î²ñ°÷¤¬²¾ÌÌÏ²¿Í¤ÎËö¤ËÅìÂçÊ¸µ¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿´±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉô¤«¤é²¾ÌÌÏ²¿Í¤ò·Ð¤ÆÅìÂçÊ¸µ¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¡¢Í½È÷»î¸³¡¦»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤ÆÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¸½ºß¤ÏÂç¼êË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
¡¡ÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅìÂç¤ËÉÔ¹ç³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿ÎÏ¶¯¤¤Îã¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Éå¤é¤º¤Ë´èÄ¥¤ì¤ÐÆ»¤¬³«¤±¤ë¤Î¤À¤È²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÁÏÀß¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ë²Ì¤¬Ê³¤ï¤º¡¢Èá»´¤Ê¥±¡¼¥¹¤â
¡½¡½µÕ¤Ë¡¢Èá»´¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾Èø¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£Åö¸òÎ®²ñ¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¤¢¤ë²ñ°÷¤Ï¡¢¹â¹»À¸Åö»þ¤«¤éÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ÖË¾Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢Åö¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿ô²ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¤´²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤â¡Ö¡ü¡üÂç³Ø°Ê³°¤ÏÂç³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀº¿À¤òÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¼«¤éÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡Ö²¾ÌÌÏ²¿Í¡¦ºÆ¼õ¸³¸òÎ®²ñ¡×ÁÏÀß¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾Èø¡¡Åö¸òÎ®²ñ¤«¤é¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢²¾ÌÌÏ²¿Í3³ä¡¢ºÆ¼õ¸³1³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÈæÎ¨¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¹ç³Ê¼Ô¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¿´¤«¤é¾Î»¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼õ¸³¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢ÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¿ÍÀ¸¤â½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢¤â¤È¤ÏÎ©¿È½ÐÀ¤¤Î¤¿¤á¤ËÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²¾ÌÌÏ²¿Í¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÅìÂç¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Åö¸òÎ®²ñ¤Ç±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿²ñ°÷¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢³ØÎò¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡ÖµþÅÔÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÂç³ØÀ¸³è¤ò°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¹â¹»3Ç¯À¸¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¡¢¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¡Ä¿ÍÀ¸¤Ç»°ÅÙ¤Î¼õ¸³¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À¤¬¡È»ÖË¾Âç³Ø¹ç³Ê¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤¿¥ï¥±¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¹õÅç ¶ÇÀ¸¡Ë