´Ú¹ñ¹ñ²ñ¡¡ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ²Ä·è¡á»Ë¾å½é
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤Ï£²£·Æü¡¢ËÜ²ñµÄ¤ò³«¤¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤òÂå¹Ô¤¹¤ë´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡Ë¼óÁê¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤¬ÃÆ³¯¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Âå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¼óÁê¤âÃÆ³¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡ËÜ²ñµÄ¤Ë¤ÏºßÀÒµÄ°÷£³£°£°¿ÍÃæ£±£¹£²¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢»¿À®£±£¹£²É¼¤ÇÃÆ³¯°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÎ·èÁ°¡¢ã»¸µ¿¢¡Ê¥¦¡¦¥¦¥©¥ó¥·¥¯¡Ë¹ñ²ñµÄÄ¹¤Ï´Ú»á¤ÎÃÆ³¯¤Ç¤ÏÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±¤¸ºßÀÒµÄ°÷¤Î£³Ê¬¤Î£²¡Ê£²£°£°¿Í¡Ë°Ê¾å¤Î»¿À®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼óÁê¤ÎÃÆ³¯¤ËÉ¬Í×¤Ê²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤¬²Ä·è¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµÄ°÷¤ÏºÎ·è¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤ÏºÎ·è¤ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¬¡¢²Ä·è¾ò·ï¤¬²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏºÎ·è¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡ËÜ²ñµÄ¤Ë¤ÏºßÀÒµÄ°÷£³£°£°¿ÍÃæ£±£¹£²¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢»¿À®£±£¹£²É¼¤ÇÃÆ³¯°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÎ·èÁ°¡¢ã»¸µ¿¢¡Ê¥¦¡¦¥¦¥©¥ó¥·¥¯¡Ë¹ñ²ñµÄÄ¹¤Ï´Ú»á¤ÎÃÆ³¯¤Ç¤ÏÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±¤¸ºßÀÒµÄ°÷¤Î£³Ê¬¤Î£²¡Ê£²£°£°¿Í¡Ë°Ê¾å¤Î»¿À®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼óÁê¤ÎÃÆ³¯¤ËÉ¬Í×¤Ê²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤¬²Ä·è¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµÄ°÷¤ÏºÎ·è¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤ÏºÎ·è¤ÇÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¬¡¢²Ä·è¾ò·ï¤¬²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏºÎ·è¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß