ZÍû¡¢¡ÖÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡×¤ÎÇÛ¿®»þ´ü±ä´ü¤ò¼Õºá
NTT¥É¥³¥â¤¬27Æü¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç¡¢2025Ç¯1·îËö¤«¤éÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡×¤ÎÇÛ¿®»þ´ü¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸¶ºî¤ÎZÍû¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£¡ÖÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡×¤¬ÇÛ¿®±ä´ü¡Ä¸¶ºî¤ÎZÍû¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬±Æ¶Á¤«
ZÍû¤Ï¡Ö¥É¥é¥ÞÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÆþ¹¾Íª´ÆÆÄ¡¢¿¹»³Ì¤ÐÔ¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤Þ¤¿À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ä³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿»ö¤Ë¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤Ç¤¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¤Î»ö¤Ç¥Õ¥ëÅÚ²¼ºÂ¤Ç¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¤¤¤Î¤Ïdocomo¤µ¤óLemio¤µ¤óÉÞ·¬¼Ò¤µ¤óChance!!¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤µ¤ó¤ËÂçÍÎ¿Þ½ñ¤µ¤ó¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ä¿æ¤½Ð¤·¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿°û¿©Å¹¤µ¤ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¿·½ÉÁÅ³¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂçºåÁÅ³¦¡¢Â¾¤Ë¤âÁð²¼¤Î¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤ä¤é¤«¤Ê¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤éÇ¯Ëö¼Õºá¤ÎÎ¹¤Ç¤«¤Ê¤êË»¤·¤¤¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¼ç±é¡¦¿¹»³¡¢´ÆÆÄ¡¦Æþ¹¾Íª»á¡¢¸¶ºî¡¦ZÍû¤Ë¤è¤ë¡¢Î¢¼Ò²ñ¥É¥é¥Þ¡£ÅìÍÎ°ì¤Î´¿³Ú³¹¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë²¿¤Ç¤â²°¤ò±Ä¤à¥ê¡¼¡Ê¿¹»³¡Ë¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
ZÍû¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬90Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£