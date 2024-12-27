¡ÈÍ©Îî¤Î±½¡É¸øÅ¡¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¡¡ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¥ª¥ÐQÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¶²¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡28Æü¤Ë¤âÁíÍý¸øÅ¡¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢¸øÅ¡¤Ë¤ÏÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥ÐQÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¶²¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö»ä¤É¤â¤ÎÀ¤Âå¤Ï¥ª¥Ð¥±¤ÎQÂÀÏºÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©Âç¤·¤Æ¶²¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¸«¤¿¤éÉÝ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ïº£¡¢½°±¡µÄ°÷½É¼Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤ÎÂàµî¸å¡¢ÁíÍý¸øÅ¡¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¤Îºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢28Æü¤Ë¤â°ú¤Ã±Û¤·¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁíÍý¸øÅ¡¤ÏÀÄÇ¯¾¹»¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿2¡¦26»ö·ï¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢»à¼Ô¤â½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö»ä¤É¤â¤ÎÀ¤Âå¤Ï¥ª¥Ð¥±¤ÎQÂÀÏºÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©Âç¤·¤Æ¶²¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¸«¤¿¤éÉÝ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ïº£¡¢½°±¡µÄ°÷½É¼Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤ÎÂàµî¸å¡¢ÁíÍý¸øÅ¡¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¤Îºî¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢28Æü¤Ë¤â°ú¤Ã±Û¤·¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁíÍý¸øÅ¡¤ÏÀÄÇ¯¾¹»¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿2¡¦26»ö·ï¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢»à¼Ô¤â½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£