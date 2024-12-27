»³·Á¸©Æâ¤Î´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¤Ç»Å»öÇ¼¤á¡¡¸©Ä£¤Ë¿·Àß¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¡¡1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
»³·Á¸©Æâ¤Î´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¤Ç¤Ï27Æü¤¬»Å»öÇ¼¤á¡£¸©Ä£¤Ç¤Ï³ÆÉô½ð¤ÇÂçÁÝ½ü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉô½ð¤Ç¤Ï¸á¸å1»þ²á¤®¤«¤é¿¦°÷¤¬Áë¤ò¿¡¤¤¤¿¤êÁÝ¤ÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤Î±ø¤ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦°÷¡Ö¤¦¤ïー°ìÇ¯Ê¬¤Î±ø¤ì¤¬¡¦¡¦¡¦ÉáÃÊ¤â¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤¯¤é¤«¤Ï¡×
º£Ç¯ÅÙ¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¡×¤Ï¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ä¸©½Ð¿È¥¢¥¹¥êー¥È¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò76¥¥íµé¤Ç»³·Á»Ô½Ð¿È¤Î¶ÀÍ¥æÆÁª¼ê¤¬¸©½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï68Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¸©Ì±¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÊ¨¤¯1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¡¡¶â´ÝÍøÇî²ÝÄ¹¡Ö4·î¤«¤é¿·¤·¤¯¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½²Ý¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡×
¸©Ä£¤Î»Å»ö»Ï¤á¤Ï1·î6Æü¤ÇÃÎ»ö¤¬¿¦°÷¤ËÇ¯Æ¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£