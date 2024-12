山梨県甲斐市(かいし)は、豊かな自然環境と都市機能が調和したまち。甲府盆地の北西部を流れる釜無川(かまなしがわ)の左岸に広がる南部には、住宅地と農地が混在する平坦な市街化地域、豊かな森林資源や自然景観を有する北部には、中山間地域が広がっています。南部地域は、度重なる釜無川の氾濫とそれを鎮める人間の知恵と努力が肥沃な土壌を生んだところで、四百数十年の歴史を経て今なお雄々しい姿をとどめる、武田信玄が築いた堤防である信玄堤(しんげんづつみ)があります。

また、今でも豊かな農作物を育む一方、情報技術産業の集積地である「竜王赤坂ソフトパーク」が立地し、中央自動車道、国道20号、JR竜王駅・塩崎駅といった交通網の発達により、今後の発展が期待されているそうです。一方、秩父多摩甲斐国立公園に指定される森林地帯を有する北部地域は、昇仙峡などの景勝地を有し、自然条件を利用した果樹栽培やワイン醸造も行われ、沢沿いや谷筋などに形成された集落群とあわせて観光地となっています。昇仙峡は水晶の聖地ともいわれ、宝飾業が盛んです。今回紹介する観光スポットは、そんな甲斐市にある「サントリー登美の丘ワイナリー」。同市は3つのワイナリーを有しており、その中でも歴史あるワイナリーなのだそう。一体どのようなところなのでしょうか。本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。今回は、甲斐市自慢の観光スポット「サントリー登美の丘ワイナリー」の詳細や返礼品について調べてみました!○歴史深いワイナリー! 甲斐市の観光スポット「サントリー登美の丘ワイナリー」について・山梨県甲斐市大垈(おおぬた)2786・営業時間: 10:00〜17:00(最終入場16:30)・休業日:水曜日、年末年始、その他休業あり南に富士山、眼下に甲府盆地を望む歴史あるワイナリー「サントリー登美の丘ワイナリー」。1909年からぶどうをつくり続け、数多くのワインを生産。豊かな環境の中で土からこだわってぶどうを栽培し、一切の妥協のないワインづくりを行っています。世界的に権威のある「デキャンター・ワールド・ワイン・アワード」において、2023年には本ワイナリーのワインである「登美の丘 甲州 2021」が「プラチナ賞」を、2024年には「SUNTORY FROM FARM 登美 甲州 2022」が、世界中から集まった出品ワインの中でもTOP50に入る「BEST IN SHOW」を受賞するという実績をもっています。四季折々のぶどう畑の様子や、ワインが眠る熟成庫を見学したり、ワインのテイスティングをしたりと、歴史あるワイナリーを見学できるツアーもあり、ワインづくりを見て、聞いて、味わって楽しむことができるのも魅力の一つです。厳かで歴史を感じる熟成庫のような雰囲気のワインショップもあり、ものづくりへのこだわりを感じながら、多彩なワインをゆっくり選ぶことができます。また、令和6年10月5日、6日には有名店やキッチンカーを呼び、ワイナリー見学やセミナー、試飲会などを合わせた「登美の丘ワイナリー FROM FARMワインフェスティバル2024」が開催されました。○自治体からのメッセージ甲斐市は、北部の豊かな森林資源や自然景観を有する中山間地域と、南部の住宅地と農地が混在する平坦な市街化地域という、異なった2つの顔を持っていて、自然と都市機能が調和した美しいまち。大自然が生み出す「旬のフルーツ」や「卵」、「甲州ワインビーフ」をはじめ、日本有数のワイン産地で醸造された個性豊かな「ワイン」や職人の匠の技から作り出される「ジュエリー」など、さまざまな特産品が取り揃っています。サントリー登美の丘ワイナリーと甲斐市のコラボレーションにより誕生したワイン「甲斐 赤 2020」「甲斐 白 2022」も注目です。○自慢のワインを自宅で! 甲斐市のふるさと納税返礼品について今回紹介した「サントリー登美の丘ワイナリー」と甲斐市は、2022年9月に「包括連携協定」を結び、地域共生・地域活性化を共に推進していくことで合意したそうです。その取り組みとして開発された、甲斐市オリジナルワインを紹介します。○サントリー登美の丘ワイナリー フロムファーム 甲斐 赤 2020・提供事業者:サントリー登美の丘ワイナリー・山梨県甲斐市大垈2786・内容量:「フロムファーム 甲斐 赤 2020」750ml×1本・寄附金額:2万4,000円瑞々しい果実感とやわらかな口あたりが特徴の赤ワインです。「人が行き交う・美しく盛んで一番」という由来を持つ地名をモチーフに、ラベルをデザインしたのだとか。○サントリー登美の丘ワイナリー フロムファーム 甲斐 白 2022・提供事業者:サントリー登美の丘ワイナリー・山梨県甲斐市大垈2786・内容量:「フロムファーム 甲斐 白 2022」750ml×1本・寄附金額:2万4,000円登美の丘ワイナリーが開発した、甲州を主体とした甲斐市オリジナルワインです。はつらつとした酸味と果実感ある味わいの白ワインです。今回は山梨県甲斐市の観光スポット「サントリー登美の丘ワイナリー」の魅力と、返礼品を紹介しました。ぶどう畑や貯蔵庫などを見学できるだけでなく、テイスティングもできる歴史あるワイナリーです。返礼品のワインは、甲斐市オリジナル。赤と白から選ぶことができ、大切な人への贈り物にも喜ばれそうです。気になる方は一度チェックしてみてください。