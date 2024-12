◆2025年デビュー「SEVENIC」選抜メンバー発表

【モデルプレス=2024/12/27】ワタナベエンターテインメントのダンス&ボーカル育成プロジェクト内のグループ・DBSingとプロジェクトメンバーである加藤大悟が出演する「加藤大悟×DBSingプロジェクトライブ- UP! - vol.2」が、12月26日に神奈川県・1000CLUBにて開催。DBSingから2025年にデビューする選抜メンバーが発表された。2023年12月に募集を開始した「ワタナベエンターテインメント 男性ダンス&ボーカルグループオーディション」。3月23日、東京・原宿のワタナベエンターテインメント本社で行われた最終審査で7人の新メンバーが選ばれ、DBSingは合計13人となった。

◆SEVENIC、デビュー発表記者会見コメント

◆セットリスト

そして、このたび、自身最大規模となるプロジェクトライブを開催すると同時に、選抜メンバーが決定。現体制ではラストとなる熱い公演は盛況のうちに幕を降ろし、メンバーそれぞれが自分らしく、新たな決意とともに新たなステップへの覚悟を見せた。2月26日開催とあって、テーマは“クリスマスボックス”。クリスマスパーティーを楽しむ様子を収めたオープニング映像から始まり、キラキラ装飾のついた衣装を纏ったメンバーが登場。開始早々から代表曲の「Luv Sick」や「What Innovate Remix」を披露。DBSingの楽曲を加藤大悟も交えたり、加藤の楽曲にDBSingメンバーも参加してパフォーマンスをするなど、ここでしか見られないプロジェクトライブ感溢れる展開となった。また、中盤ではトワの弾き語り「雪の華」を加藤大悟とともに披露する場面も。楽しい時間はあっという間に過ぎ、いよいよライブ終盤。来場者に新ユニットのメンバーを選出するアンケートを実施、そして選抜メンバーの発表へ。プロデューサーからリク、リョウ、ケンタ、ショウ、オオジュの計5人が順に発表された。グループ名は『SEVENIC』(読み:セヴニック)。『7つの大陸を繋ぐ唯一無二の音楽で世界を躍らせる』をテーマに、SEVEN:7つの大陸、NIC:「Unique(ユニーク)」と「Iconic(象徴的)」を掛け合わせた造語。彼らは2025年春のデビューに向けて駆け出した。(modelpress編集部)― 今の率直な気持ちは?リョウ:入れた喜びが強いです、SEVENICでどういった活動をしていくことが出来るのか楽しみ。ケンタ:まず率直に嬉しいです。残りの8人への責任を背負って頑張っていきたい。ショウ:実感なくふわふわしてます。選ばれたからには精一杯がんばりたい。リク:心の中がざわついている。キラキラした世界をお届け出来るように頑張っていきたいです。オオジュ:SEVENIC大好きです。母親にお礼を伝えたい。― グループ名について。聞いたばっかりなのでこれからどんどん愛していきたいと思います。― グループではなに担当?リョウ:21年ダンス歴。最年長、メンバーをまとめたりします。ケンタ:16歳末っ子キャラ、ダンスが売り。若いけど上手いギャップを楽しんでほしい。ショウ:ビジュアル担当。きらきらを世界に知らしめたい。リク:きらきら唇担当。オオジュ:おもしろ担当、SNS担当。― 2025年春のリリースに向けて。リョウ:あまり時間がないと思いますが、最高のパフォーマンスを届けられるように仕上げていきたい。ショウ:歌でみんなを引っ張れるようにしたい。リク:一生歌っていく楽曲になっていくと思うので、自分たちも楽曲を愛して、みなさんに愛してもらえるようにしていきたいです。オオジュ:ダンスのパフォーマンスをレベルアップしていきたい。― 目標にしていることは?リョウ:日本だけでなく世界を目指していけるグループにしていきたい。ケンタ:東京ドーム!― ここまでどんな期間でしたか?リョウ:3歳からダンスを続けてきて、周りにはデビューする子たちもいて、悔しい気持ちもあったが、やっとここからスタートできるので全力で頑張っていきたい。ケンタ:3歳からダンス、やっとスタート時点に立てた、そんな準備期間でした。ショウ:いろんなステージに立てた充実した日々でした。M1:Luv Sick(加藤大悟、DBSing)M2:Beginning(加藤大悟、リョウ、ケンタ、コウヘイ、コウスケ)M3:Show me love(DBSing)M4:Jealousy(加藤大悟)M5:What Innovate Remix(加藤大悟、DBSing)M6:SUMMER VIBER(DBSing)M7:Always(加藤大悟、ユウゴ、タロウ、ケンタ、リョウ、トワ、コウスケ、コウヘイ、オオジュ、リオ、リョウタロウ、ユウタ、ショウ)M8:夢の向こうへ(加藤大悟、DBSing)M9:0% (加藤大悟)M10:I Love you サヨナラ(加藤大悟、リク、ショウ、コウヘイ、オオジュ)M11:雪の華【カバー】(加藤大悟、トワ)M1:パラダイブ【カバー】M13:オクリモノ(加藤大悟、DBSing)M14:Easy as pie(DBSing)M15:Shine On You(DBSing)M16:Never let you go(加藤大悟、DBSing)M17:オクリモノ (2回目、加藤大悟、DBSing)【Not Sponsored 記事】