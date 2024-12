Jリーグの2月、3月開催試合の日程＆スタジアムが決定！ 初J1の岡山はスタジアムが全て未定に

Jリーグは27日、2025シーズンの2月、3月開催分の日程を発表した。すでに各リーグの対戦カードは発表されていた中、開催日とキックオフ時間、スタジアムも決定した。いずれも第1節から第7節までの詳細が決定。J1では岡山のホームゲームのみ、全てスタジアムが未定となっている。開幕戦はガンバ大阪vsセレッソ大阪の大阪ダービーで、2月14日(金)の19時からパナソニック スタジアム 吹田で開催。16日には国立競技場で東京ヴェルディvs清水エスパルスが行われる。

また、J2ではベガルタ仙台はユアテックスタジアム仙台が使用できないために、シーズン序盤はキューアンドエースタジアムみやぎ を使用することとなる。【明治安田J1リーグ日程】2月14日(金)《19:00》ガンバ大阪 vs セレッソ大阪[パナソニック スタジアム 吹田]2月15日(土)《14:00》横浜F・マリノス vs アルビレックス新潟[日産スタジアム]横浜FC vs FC東京[ニッパツ三ツ沢球技場]ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ[ノエビアスタジアム神戸]ファジアーノ岡山 vs 京都サンガF.C.[未定]アビスパ福岡 vs 柏レイソル[ベスト電器スタジアム]《15:00》川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]湘南ベルマーレ vs 鹿島アントラーズ[レモンガススタジアム平塚]2月16日(日)《14:00》東京ヴェルディ vs 清水エスパルス[国立競技場]FC町田ゼルビア vs サンフレッチェ広島[町田GIONスタジアム]2月22日(土)《14:00》柏レイソル vs 川崎フロンターレ[三協フロンテア柏スタジアム]横浜FC vs ファジアーノ岡山[ニッパツ三ツ沢球技場]清水エスパルス vs アルビレックス新潟[IAIスタジアム日本平]名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸[豊田スタジアム]京都サンガF.C. vs 浦和レッズ[サンガスタジアム by KYOCERA]《15:00》鹿島アントラーズ vs 東京ヴェルディ[県立カシマサッカースタジアム]FC東京 vs FC町田ゼルビア[味の素スタジアム]ガンバ大阪 vs アビスパ福岡[パナソニック スタジアム 吹田]セレッソ大阪 vs 湘南ベルマーレ[ヨドコウ桜スタジアム]2月23日(日・祝)《14:00》サンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス[エディオンピースウイング広島]2月26日(水)《19:00》鹿島アントラーズ vs アルビレックス新潟[県立カシマサッカースタジアム]柏レイソル vs セレッソ大阪[三協フロンテア柏スタジアム]FC東京 vs 名古屋グランパス[味の素スタジアム]FC町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ[町田GIONスタジアム]横浜F・マリノス vs 横浜FC[日産スタジアム]湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ[レモンガススタジアム平塚]清水エスパルス vs サンフレッチェ広島[IAIスタジアム日本平]ヴィッセル神戸 vs 京都サンガF.C.[ノエビアスタジアム神戸]ファジアーノ岡山 vs ガンバ大阪[未定]アビスパ福岡 vs 川崎フロンターレ[ベスト電器スタジアム]3月1日(土)《13:00》横浜F・マリノス vs 湘南ベルマーレ[日産スタジアム]《14:00》鹿島アントラーズ vs FC東京[県立カシマサッカースタジアム]《15:00》川崎フロンターレ vs 京都サンガF.C.[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡[ノエビアスタジアム神戸]3月2日(日)《14:00》東京ヴェルディ vs ガンバ大阪[味の素スタジアム]アルビレックス新潟 vs セレッソ大阪[デンカビッグスワンスタジアム]名古屋グランパス vs FC町田ゼルビア[豊田スタジアム]ファジアーノ岡山 vs 清水エスパルス[未定]《14:30》サンフレッチェ広島 vs 横浜FC[エディオンピースウイング広島]《15:00》浦和レッズ vs 柏レイソル[埼玉スタジアム2002]3月8日(土)《14:00》浦和レッズ vs ファジアーノ岡山[埼玉スタジアム2002]《14:05》アルビレックス新潟 vs 東京ヴェルディ[デンカビッグスワンスタジアム]《15:00》ガンバ大阪 vs 清水エスパルス[パナソニック スタジアム 吹田]《16:00》柏レイソル vs 鹿島アントラーズ[三協フロンテア柏スタジアム]FC東京 vs 湘南ベルマーレ[味の素スタジアム]横浜FC vs FC町田ゼルビア[ニッパツ三ツ沢球技場]セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス[ヨドコウ桜スタジアム]3月9日(日)《14:00》京都サンガF.C. vs アビスパ福岡[サンガスタジアム by KYOCERA]4月9日(水)《19:00》川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス ※1[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]7月2日(水)《19:00》ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島 ※2[ノエビアスタジアム神戸]3月15日(土)《14:00》東京ヴェルディ vs 名古屋グランパス[味の素スタジアム]FC町田ゼルビア vs アルビレックス新潟[町田GIONスタジアム]横浜FC vs セレッソ大阪[ニッパツ三ツ沢球技場]アビスパ福岡 vs FC東京[ベスト電器スタジアム]3月16日(日)《13:00》清水エスパルス vs 京都サンガF.C.[IAIスタジアム日本平]《14:00》鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ[県立カシマサッカースタジアム]横浜F・マリノス vs ガンバ大阪[日産スタジアム]ファジアーノ岡山 vs 川崎フロンターレ[未定]サンフレッチェ広島 vs 柏レイソル[エディオンピースウイング広島]《15:00》湘南ベルマーレ vs ヴィッセル神戸[レモンガススタジアム平塚]3月28日(金)《19:00》セレッソ大阪 vs 浦和レッズ[ヨドコウ桜スタジアム]3月29日(土)《12:55》ファジアーノ岡山 vs 横浜F・マリノス[未定]《13:00》清水エスパルス vs 湘南ベルマーレ[IAIスタジアム日本平]《14:00》柏レイソル vs 東京ヴェルディ[三協フロンテア柏スタジアム]アルビレックス新潟 vs ガンバ大阪[デンカビッグスワンスタジアム]名古屋グランパス vs 横浜FC[豊田スタジアム]京都サンガF.C. vs サンフレッチェ広島[サンガスタジアム by KYOCERA]《15:00》鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸[県立カシマサッカースタジアム]アビスパ福岡 vs FC町田ゼルビア[ベスト電器スタジアム]《17:00》FC東京 vs 川崎フロンターレ[味の素スタジアム]