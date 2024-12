/

2023年にリリースされて大人気を博した、地下通路からの脱出ゲーム「8番出口」の実写映画化が発表されました。映画は東宝配給で、2025年公開の予定です。【映画『8番出口』】全世界向け 映画化発表映像 <2025年公開> - YouTube「無限にループする迷宮に入り込んだ、悪夢のような映画館の鑑賞体験をお届けします」とのことで、予告編もゲームプレイ時と同様、8番出口へ向かう地下通路を歩き続けていく映像で構成されています。

「8番出口」が実写映画化します!



2023年11月末にゲームを発売し、その約1年後には映画化が発表されているとは全く思っていなかったので、驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。



映画の話が来た時は、ストーリーが無いゲ ームをどう映画にするのかと思っていたのですが、「8番出口」の世界観や雰囲気を壊す事なく、映画として面白い物になっていると思います!



撮影現場も見学させていただき、あの地下通路やおじさんが目の前に存在していて本当に凄かったです!



ぜひ楽しみにお待ちいただけると幸いです!



僕も公開がとても楽しみです!

また、子どもの声で「異変を見逃さないこと(Do not overlook any anomalies.)」「異変を見つけたら、すぐに引き返すこと(If you find an anomaly, turn back immediately.)「異変が見つからなかったら、引き返さないこと(If you do not find any anomalies, do not turn back.)」「8番出口から外に出ること(Go out from Exit 8.)」という4つの「ご案内」が行われます。「8番出口」はインディーゲームクリエイター・KOTAKE CREATE氏が2023年11月にリリースした「ウォーキングシミュレーター」ゲーム。どこかにありそうな地下通路の8番出口へ向かって歩いていくだけなのですが、通路は無限ループの迷宮となっており、異変に気付かなければ出ることができないという仕掛けが大好評を博しました。Steam で 20% オフ:8番出口https://store.steampowered.com/app/2653790/8/2024年にはNintendo Switch版も発売されています。8番出口 | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア)https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000079120映画化にあたって、KOTAKE CREATE氏は以下のコメントを発表しています。なお、人がプレイしているのを見ているだけでも面白いということや、「個人、法人問わず許諾なしで動画投稿、配信が可能」というKOTAKE CREATE氏によるガイドライン設定により、多くの人が8番出口からの脱出を目指しました。最速だと1分以内に脱出することもできるようです。【考察有】無限地下通路脱出グリッチ有RTA 00:56【8番出口】 - ニコニコ動画その他、単なるプレイにはとどまらない動画も公開されています。【8番出口】おっさんと楽しく遊びまくる動画 - ニコニコ動画【8番出口】おっさんがいる場所に双子を瞬間移動させてみよう - ニコニコ動画【8番出口】おっさんが出ない双子や偽出口の異変におっさんを混ぜてたらおっさんが壁に埋まった - ニコニコ動画【8番出口】ホロメンの面白異変の反応比較10シーンまとめ Part1 - ニコニコ動画『8番出口』の正式な続編!異変だらけの電車からの脱出『8番のりば』全異変回収【VOICEROID実況/結月ゆかり・紲星あかり】 - ニコニコ動画【全異変回収】異変を見つけないと脱出できない地下通路『8番出口』【VOICEROID実況/結月ゆかり・紲星あかり】 - ニコニコ動画予告編からは原作に近い雰囲気と、おじさんが登場することだけは確認できますが、いったい1本の作品としてどういった中身になるのかはかなり気になるところです。◆映画「8番出口」作品情報原作:『8番出口』(KOTAKE CREATE)配給:東宝公開日:2025年コピーライト表記:© 2025 映画「8番出口」製作委員会