INIが、今年9月から11月に開催した自身最多11都市を巡ったファンコンツアー<2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]>のBlu-ray&DVDを2025年3月5日に発売することが決定した。商品形態は2形態(FC限定版Blu-ray/FC限定版DVD)で、本編には初の単独野外ステージでの開催となった大阪・万博 記念公園もみじ川芝生広場公演の映像を収録。野外ならではの開放的な空間で、華やかな演出や力強いパフォーマンスを披露するとともに、太陽が沈んでいく時間経過を感じられる作品に仕上がっている。

DVD&Blu-ray『2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]』



2025年3月5日発売◼︎DVD価格:\4,500 (税抜) / \4,950 (税込)Disc:2枚組品番:YRBF-93065〜6POS:457148759 6370◼︎Blu-ray価格:\5,000 (税抜) / \5,500 (税込)Disc:1枚品番:YRXF-93052POS:457148759 6387[仕様]・セルカトレーディングカード1枚 (全11種類から1枚ランダム封入) *DVD/Blu-ray共通収録内容2024年11月4日(月・祝)「2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]」大阪公演|万博記念公園もみじ川芝生広場01.DILEMMA02.MEDLEY(MORE・Dramatic・LEGIT)03.FANFARE04.Busterz05.CALL 11906.10 THINGS07.TELEVISION08.New Day09.Moment10.Whatever Happens11.Brighter (Orchestra Ver.)12.BREATH13.Howlin’14.Rocketeer15.LOUD16.HERO17.Dirty Shoes Swag18.WMDA(Where My Drums At)19.Walkie Talkie20.BOMBARDA21.KILLING PART22.Yummy!!23.T-Shirt24.Break of Dawn特典映像(DVD/Blu-ray共通)TOUR BEHIND・INI OFFICIAL STORE限定先着特典DVD/Blu-rayのいずれかをご購入で、『メンバー別トレーディングカード』を1枚プレゼント(サイズ:H85mm×W55mm予定)※ソロ全11種類の内、1種をお渡しとなります。また、ご希望のメンバーを選択いただけます。※『メンバー別トレーディングカード』の絵柄はステージフォトを使用しております。