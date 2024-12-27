「呪術廻戦0」、ABEMAで12月30日から1週間無料配信。TVシリーズ全話も
(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会
ABEMAは、アニメチャンネル2にて、12月30日に「劇場版 呪術廻戦0」の無料放送を実施。15時から17時、17時から19時の2回放送し、放送後は1週間無料配信する。
また、劇場版放送前日の29日19時からTVアニメ第1期を、劇場版放送直後の30日19時から第2期をそれぞれ全話一挙に放送。こちらも放送後1週間、全話無料配信となる。
【配信スケジュール】 TVアニメ「呪術廻戦」第1期全話無料一挙放送
放送日時：12月29日(日)19時～翌朝6時
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DZfJatdtjnz8Uo
「劇場版 呪術廻戦0」無料放送
放送日時：12月30日(月)15時～17時、17時～19時
番組URL：
https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DZfJcQgdGYtRg3(15時の回)
https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/C3K1gmGRgy8WVV(17時の回)
TVアニメ「呪術廻戦」第2期全話無料一挙放送
放送日時：12月30日(月)19時～翌朝6時
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DZfJboH2tt8bHq
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル2
※すべて放送後1週間、全話無料配信