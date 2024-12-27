¡ÖSMILE-UP.¡×Èï³²Êä½þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÊó¹ð¡¡1011¿Í¤¬¿½¹ð¡¢533¿Í¤ËÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡Ú12·î27Æü¸½ºß¡Û
¡¡¡ÖSMILE-UP.¡×¤Ï27Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¸µ¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²¤ÎÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£Æ±Æü»þÅÀ¤ÇÊä½þ¼õÉÕÁë¸ý¤Ë¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï1011¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ï533¿Í¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û3·î¤Ë¤Ï¡ÄSMILE-UP.Project¤ÇÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÄ®Ìî¾®³Ø¹»Ë¬¤ì¤¿¥¥ó¥×¥ê¤é
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿½¹ð¼Ô1011¿Í¤«¤éÊ£¿ô²ó¤ÎÏ¢Íí¤·¤Æ¤âÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤236¿Í¤ò½ü¤¯¡¢775¿Í¤Î¤¦¤Á764¿Í¡ÊÌó99¡ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤«¤éÊä½þÆâÍÆ¤òÄÌÃÎ¡Ê548¿Í¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤è¤êÊä½þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤»Ý¤òÏ¢Íí¡Ê216¿Í¡Ë¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤«¤éÊä½þÆâÍÆ¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¿Í¡Ê548¿Í¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢538¿Í¡ÊÌó98¡ó¡Ë¤¬Êä½þÆâÍÆ¤ËÆ±°Õ¤·¡¢¤¦¤Á533¿Í¡ÊÌó97¡ó¡Ë¤ËÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢11¿Í¡ÊÌó1¡ó¡Ë¤¬ºßÀÒ¼ÂÀÓ¤Î³ÎÇ§¤äÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼êÂ³Ãæ¤È¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊä½þÆâÍÆ¤ò»»Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³Ãæ¤Î¿Í¤¬4¿Í¡¢¤½¤ÎÂ¾ºßÀÒ¼ÂÀÓ¤Î³ÎÇ§Åù¤Î¼êÂ³Ãæ¤Î¿Í¤Ï7¿Í¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û3·î¤Ë¤Ï¡ÄSMILE-UP.Project¤ÇÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÄ®Ìî¾®³Ø¹»Ë¬¤ì¤¿¥¥ó¥×¥ê¤é
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿½¹ð¼Ô1011¿Í¤«¤éÊ£¿ô²ó¤ÎÏ¢Íí¤·¤Æ¤âÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤236¿Í¤ò½ü¤¯¡¢775¿Í¤Î¤¦¤Á764¿Í¡ÊÌó99¡ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤«¤éÊä½þÆâÍÆ¤òÄÌÃÎ¡Ê548¿Í¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤è¤êÊä½þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤»Ý¤òÏ¢Íí¡Ê216¿Í¡Ë¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤«¤éÊä½þÆâÍÆ¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¿Í¡Ê548¿Í¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢538¿Í¡ÊÌó98¡ó¡Ë¤¬Êä½þÆâÍÆ¤ËÆ±°Õ¤·¡¢¤¦¤Á533¿Í¡ÊÌó97¡ó¡Ë¤ËÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢11¿Í¡ÊÌó1¡ó¡Ë¤¬ºßÀÒ¼ÂÀÓ¤Î³ÎÇ§¤äÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼êÂ³Ãæ¤È¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊä½þÆâÍÆ¤ò»»Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³Ãæ¤Î¿Í¤¬4¿Í¡¢¤½¤ÎÂ¾ºßÀÒ¼ÂÀÓ¤Î³ÎÇ§Åù¤Î¼êÂ³Ãæ¤Î¿Í¤Ï7¿Í¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£