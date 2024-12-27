²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µÂÎÁàÁª¼êÃÓÃ«¹¬Íº¤¬¿·¶Ê¤òÇÛ¿®¡ªMIGÁí¸¦¡ÖTake Your Dream¡×
MIGÁí¸¦¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡ÖTake Your Dream¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¸µÂÎÁàÁª¼ê ÃÓÃ«¹¬Íº¤¬¿·¶Ê¤òÇÛ¿®¡£
MIGÁí¸¦¡ÖTake Your Dream¡×
MIGÁí¸¦¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î±þ±ç²Î¡ÖTake Your Dream¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¸µÂÎÁàÁª¼ê ÃÓÃ«¹¬Íº¤¬¿·¶Ê¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÓÃ«¹¬Íº
ÃÓÃ«¹¬Íº¤Ï¸µÂÎÁàÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
°úÂà¸å¤ÏÂÎÁà¶µ¼¼¤ò³«¹»¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ä¼Â¶È²È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷½ÐÇÏ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤â50ºÐ¤ò²á¤®¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤â¤·¤¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ºÇÔ¤â¤·¤¿¡¢Âô»³Å¾¤ó¤À¤·ÄË¤¤»×¤¤¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¡¢Âô»³¤Î¿Í¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ëÀ¸¤Êý¤¬¤·¤¿¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀ¸¤¤ëÍ¦µ¤¤È´õË¾¤ò¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç50ºÐ¤ò²á¤®¤¿ÃæÇ¯ÃË»Ò¤¬¥·¥Ë¥¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÏÍÍ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëYouTube¡ÖÃÓÃ«¹¬Íº¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ò³«»Ï¡£
¤³¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤òÎÈ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤È°ì½ï¤Ë·ÐºÑ¤È¤ª¶â¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤ÆÅê»ñ¼å¼Ô¤òÌµ¤¯¤·Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬Åê»ñ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡ÖÃÓÃ«¹¬Íº¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ø¤ÎÆ»¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â50ºÐ¤«¤é¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¤Æ¼«¿È¤¬·ÐºÑ¤ä¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤ò¸øÉ½¤·¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤ÈÅê»ñ¤ò°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÏYouTube¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤À¤³¦¤Ç¤ÏÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤êÆüËÜ¤ÏÂç¤¤ÊºÒ³²¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¿¯¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÏº¤¤äµ²²î¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë·Á¤Çµ¯¤³¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬ËèÆü¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤Î¤ËËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÕÉ÷¤¬¿á¤±¤ÐÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¿Í¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¸í²ò¤ò¼õ¤±¤ÆÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
¤½¤ó¤Ê¤Î²¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡Ö²¿ºÐ¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤âÌ´¤òÄÏ¤â¤¦¤è(Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤è¤¦)¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤â¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¤Ë¤ÏÀ¨¤¤ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢²Î¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê²Î¤¬¡ÖTake Your Dream(¥Æ¥¤¥¯¡¦¥æ¥¢¡¦¥É¥ê¡¼¥à)¡×¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÃÓÃ«¹¬Íº½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯12·î27Æü¤«¤éJOYSOUND¤Ç¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÊÌ¾¡§Take Your Dream
ºî»ì¡§ÀÄ»³¥·¥²¥ë¡¿·°¥ë
ºî¶Ê¡§ÀÄ»³¥·¥²¥ë
¢¨²áµî¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ö¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¤Ï½é¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µÂÎÁàÁª¼êÃÓÃ«¹¬Íº¤¬¿·¶Ê¤òÇÛ¿®¡ªMIGÁí¸¦¡ÖTake Your Dream¡× appeared first on Dtimes.