モンクレールがサレヘ・ベンバリーとのコラボ第2弾となるスニーカーを発表

モンクレール は、フットウエアの第一人者であるサレヘ・ベンバリー(Salehe Bembury)と2023年に続くコラボレーション第2弾となる新たなフットウエア “アメーバ” を1月下旬より発売します。Courtesy of MONCLERフットウエアにおいて先見の明を持つ彼は、カプセルコレクション Moncler Équipements(モンクレール エクイップメント) において、トレイルグリップスニーカーに彼のシグネチャーである地形の美学を大胆に取り入れた2025年春夏コレクションを発表します。

Courtesy of MONCLERカプセルコレクションでは、ホワイトのトレイルグリップ アメーバがファーストドロップで登場します。このデザインはブランドを代表するテクニカルスニーカーの中核をなすもので、自然の形状、質感、色彩などからインスピレーションを得ています。特徴的なラバー素材と通気性のあるメッシュのラインが、トレイルグリップスニーカーを象徴する機能性(成形ケージ、カーボンファイバー製フットプレート、Vibram® MEGAGRIP、OrthoLite® インソール)と見事に調和し、究極のトレイルからシティへと対応できるスニーカーに仕上がりました。Courtesy of MONCLERモンクレール エクイップメント カプセルコレクションの3つのリミックスされたトレイルグリップスニーカーと、新しいアメーバ ユーティリティバッグは、サレヘ・ベンバリーによるモンクレールの登山の伝統への深い探求と、彼自身のユニークで揺るぎないオリジナリティあるデザインで表現されています。ヴィンテージ風のグラフィックは、フランスの探検家リオネル・テレイが行ったアルプス遠征にインスパイアされ、モンクレールがその装備を提供したことを反映しています。Courtesy of MONCLERモンクレール + サレヘ・ベンバリーのホワイトのトレイルグリップ アメーバは、1月下旬からモンクレールブティックとモンクレールオフィシャルECサイトで発売されます。Courtesy of MONCLERモンクレール + サレヘ・ベンバリー “アメーバ”発売時期:2025年1月下旬価格:12万3,200円(税込)販売店舗: 一部の国内モンクレールブティック、オフィシャルECサイトhttps://www.moncler.com/お問い合わせ先:モンクレール ジャパン0120-938-795