Amazonで25年2月に「Prime Video Boxing 11」、那須川天心選手や中谷潤人選手、堤聖也選手vs比嘉大吾選手など
アマゾンジャパンは、Amazonプライム会員向け動画配信サービス「Prime Video」で、2025年2月24日、「Prime Video Boxing 11」としてボクシング世界タイトル戦をライブ配信する。
「Prime Video Boxing 11」で配信される試合は、那須川天心選手対ジェーソン・モロニー選手のバンタム級世界ランカー対決、中谷潤人選手対ダビド・クエジャル選手のWBC世界バンタム級タイトルマッチ、そして堤聖也選手対比嘉大吾選手のWBA世界バンタム級タイトルマッチが配信される。試合順は未定。
王者 中谷潤人（27＝M.T） 29戦全勝（22KO）
vs
ダビド・クエジャル（23＝メキシコ） 28戦全勝（18KO）WBA世界バンタム級タイトルマッチ
王者 堤聖也（29＝角海老宝石） 14戦12勝（8KO）2分
vs
比嘉大吾（29＝志成） 25戦21勝（19KO）3敗1分バンタム級10回戦
王者 那須川天心（26＝帝拳） 5戦全勝（2KO）
vs
ジェーソン・モロニー（34＝オーストラリア） 30戦27勝（19KO）3敗