Â¼¾å½¡Î´¤Î£Ì£ÁË¹¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È£Ó£Î£Ó¤¶¤ï¤Ä¤¯
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Î£Ø¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼¾å¤Ï£²£µÆü¤Ëµð¿Í¡¦²¬ËÜ¤È²°³°¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ë¹»Ò¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ì¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¸ø¼°£Ø¤Ç¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£Ë¹»Ò¤ò³ÈÂç¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢Â¼¾å½¡Î´¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íè¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å¤Ë¤ÏÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²áÉÒ¤ÊÈ¿±þ¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç²¿¤ÎÉúÀþ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö²¬ËÜ¤â£Ì£ÁË¹Èï¤ì¤ÐºÜ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î·ÀÌó¤ò½ª¤ï¤Ã¤¿¤é»°ÎÝ¼ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î¸å¤òÇ¤¤»¤¿¤é£³£°ËÜ¤ÏÂÇ¤Ä¡×¡ÖÀ¾³¤´ß¤Î¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£